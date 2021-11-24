Библиотекари записали аудиогиды по книжным местам Воронежа

Восемь маршрутов проекта "ЛитераТУР" позволяют пройти по городу сотню километров и увидеть около 100 достопримечательностей. В их числе - интересные здания, "барское озеро", маньчжурский орех и, конечно, библиотеки.

На отдельном стенде расположены современные энциклопедии и справочники, а также книги о языке для детей. Фото: Иван Фадеев

Историю Воронежа предлагается рассмотреть через биографии и произведения писателей. Среди них - нобелевский лауреат Иван Бунин, самобытный прозаик Андрей Платонов, поэт-прасол Алексей Кольцов и прошедший сталинские лагеря Анатолий Жигулин. Есть в подборке и малоизвестные сегодняшнему читателю литераторы - например, Владимир Кораблинов или Владимир Гордейчев.

Тексты для экскурсий составили специалисты библиотек, названных в честь воронежских писателей, в сотрудничестве с филологами и общественниками. Например, ценители Платонова пройдут от железнодорожного вокзала мимо памятника писателю и бывшего кафе-клуба "Железное перо" (после революции там собиралась творческая интеллигенция), увидят разнообразные именные объекты - улицу, сквер, гимназию, ресторан... Музыкальным сопровождением служит трек группы "Чевенгур" из Гродно.

Несколько прогулок разработала и озвучила краевед, сотрудник библиотеки N 2 имени А. Кольцова Елена Устинова. Многие горожане посещали ее авторские экскурсии. Для проекта "ЛитераТУР" она подготовила маршрут по "Воронежу Кольцова" и по местам, связанным с работой талантливого архитектора Александра Баранова.

У бунинского маршрута, проложенного в 2020 году к 150-летию со дня рождения писателя, есть не только русская, но и английская версия. В ближайшем будущем проект "ЛитераТУР" дополнят маршрутами, посвященными Гавриилу Троепольскому, Самуилу Маршаку, Петру Пономареву и Алексею Прасолову.

Прослушать аудиогиды можно бесплатно - на платформе izi.travel или сайте Централизованной библиотечной системы https://www.libvrn.ru/resource/audiogid/). Если настроить в смартфоне геолокацию и режим "Прогулка", то короткие рассказы об объектах зазвучат в тот момент, когда вы окажетесь рядом.

В Сети есть и другие бесплатные аудиогиды для познавательных походов по Воронежу. Так, издательство "Вокруг света" записало прогулку по Алексеево-Акатову женскому монастырю. Областной художественный музей имени И. Крамского создал целую серию гидов по отдельным направлениям в искусстве, озвучил многие ценные экспонаты - египетскую коллекцию, картины кисти передвижников и западных мастеров XV-XVIII веков. Аудиодорожки к своим витринам предоставил и музей "Арсенал" (филиал краеведческого, посвященный истории Второй мировой войны). Виртуальный экскурсовод рассказывает о подвигах красноармейцев, защищавших воронежскую землю, о катюшах и Ил-2, которые выпускались на местных заводах, о трагедии оккупации. Совместно с МТС записан тур "Городские легенды Воронежа", где рассказывают о тайнах суконных магнатов, загадочных подземельях, "обители воронежских бунтовщиков" и даже о "магии точечной застройки". Экскурсию в наушниках предлагает и воронежский океанариум, сделавший небольшие ролики о своих ленивцах, акулах и игуанах.

Кстати

Туристический маршрут по местам, связанным с деятельностью Петра I, появится в Воронеже в 2022 году - к 350-летию со дня рождения царя. Все предполагаемые объекты можно обойти пешком в течение нескольких часов. От Адмиралтейской площади, где расположены старинный Успенский храм и корабль-музей "Гото Предестинация", туристам предложат переместиться в историко-культурный парк на Петровском острове.