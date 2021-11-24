Дед Мороз представил на Казанском вокзале в Москве свой новогодний поезд

Поезд Деда Мороза, который проедет по 36 городам России, на Казанском вокзале в Москве представил сам сказочный персонаж.

"На мобильной резиденции я смогу приехать в различные города и села, чтобы все почувствовали приближение Нового года. Я проеду более 13 тысяч километров. Начнется путешествие в сказочном Великом Устюге 5 декабря и завершится там же, но уже в 2022 году 13 января", - рассказал журналистам Дед Мороз.

Непосредственно в новогоднюю ночь поезд прибудет в горный кластер Сочи. В маршрут поезда включены Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Назрань, Владикавказ, Минеральные Воды, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие города.

В составе - ретро-локомотив и девять празднично оформленных вагонов. Здесь будут салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала.

Поезд Деда Мороза посетит 31 регион. На вокзалах прибытия поезда будут проходить праздничные мероприятия. Состав будет стоять в каждом городе, включенном в маршрут, целый день. Те, кто приобретут билеты, смогут посетить саму передвижную резиденцию, рассказал заместитель генерального директора компании "Российские железные дороги" (РЖД) Дмитрий Пегов.

Продажи билетов начнутся на сайте РЖД 25 ноября и будут стоить 1950 рублей, пояснили "РГ" в компании. В программу будет входить участие в играх, чаепитие с Дедом Морозом, новогодние подарки для детей.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в поезде во время презентации на Казанском вокзале в Москве. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза будет проходить по получасовым сеансам. Также все желающие смогут пообедать в сказочном ресторане и посетить лавку, где будут продавать новогодние сувениры и ремесленные изделия северных регионов России, уточнил присутствовавший на презентации губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В случае успеха проекта в РЖД рассматривают возможность в следующем году запустить такой поезд по всей стране, по всем регионам, которые пожелают принять передвижную резиденцию Деда Мороза.