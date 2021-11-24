Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда

Из-за непогоды взлетно-посадочные полосы в столичном аэропорту Домодедово периодически закрывают. В это время специальная техника чистит полосы от снега и наледи. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

Непростые погодные условия привели к тому, что аэропорт стал работать по погоде. Видимость в районе аэропорта Домодедово составляет 500 м, снегопад сопровождается боковым ветром. "Для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы периодически закрывают на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, что по данным синоптиков, продлится непогода до конца суток. Сохранится ветер в порывах до 17 м/с, выпасть сможет еще 1-2 см снега.