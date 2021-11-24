Где зимой в столице можно будет покататься на коньках, лыжах и с горок

Зимний сезон в столице откроется вечером в пятницу, 26 ноября, на ВДНХ. Это событие станет отмашкой и для всех других городских площадок зимнего отдыха, которые не зависят от прихотей погоды.

Где можно будет покататься на коньках, лыжах, санках, сколько это стоит, каковы цены на прокат оборудования, расскажем в этом материале.

Только цифры

Всего в городе подготовлено к зимнему сезону четыре тысячи объектов зимнего отдыха. Большая часть из них - 1,5 тысячи - это катки, но есть и более 700 лыжней, а также многочисленные горки для тюбингов, ледяные и снежные горки, зимние тропы здоровья, снежные городки, трассы для катания на собачьих упряжках и многое другое. Первыми по традиции откроются катки с искусственным покрытием. Всего в городе 150 таких объектов, от городских до районных.

Поехали

Торжественное открытие катка на ВДНХ произойдет в пятницу, 26 ноября в 18.00. Если сейчас зайти на страницу выставки в раздел "Каток", можно увидеть электронные часы, отсчитывающие минуты до открытия. Сам каток почти готов: лед наморожен, собраны деревянные конструкции, включая мост "Северное сияние". Прокат наполнен коньками от 27-го до 45-го размера. В точки общепита, а их здесь 10 (считая ресторан), завозят необходимые продукты. Словом, идут последние приготовления к открытию. Кататься можно на 20,5 тысячи квадратных метров ледового ковра. По форме каток напоминает сказочный золотой ключик. Он расположен на Главной аллее, от павильона N 1 "Центральный" до павильона N 58 "Земледелие". В вечерние часы кататься особенно красиво, ведь помимо новогоднего антуража на катке лед будет изнутри подсвечен светодиодами. На катке будет четыре пункта проката с раздевалками и туалетами. Еще одна прокатная точка откроется на детском катке площадью 900 квадратных метров. У детворы будет отдельный вход. Так как билеты можно купить только онлайн, для льготников откроют специальные инфоцентры.

Без лишнего шума

Для тех, кто ждать не хочет, уже сейчас недалеко от ВДНХ можно покататься на коньках, причем совершенно бесплатно. Каток площадью 800 квадратных метров открылся около Ростокинского акведука. Одна из его главных особенностей - крыша, а значит, никакие прихоти погоды в виде дождя или снега не помешают скользить по льду. Кроме того, здесь есть теплые раздевалки и туалет, трибуны, а также прокат оборудования и заточка. Единственный минус - время работы: открывается каток в 9.00, а вот кататься можно только до 19.30 (потом лед занимают профессиональные хоккеисты). По словам директора "Парка Яуза" Александра Сапронова, в зимний период каток станет культурной площадкой, здесь будут проходить дискотеки на льду, "Веселые старты" и, возможно, новогоднее ледовое представление. К слову, всего в парке будут работать 23 объекта зимнего отдыха. Среди них не только катки и лыжни, но и снежные городки.

Впервые откроется каток в южной части Северного речного вокзала. На пространстве в 1,1 тысячи квадратных метров почти готов лед. Крыши у этого катка нет, но есть раздевалки, пункт проката и заточки инвентаря. Откроется он до конца ноября.

Что касается катков с натуральным льдом, их в городе будет более 1,1 тысячи. Заливать же эти площадки начнут, когда температура воздуха опустится ниже -5 градусов. Самым крупным катком с естественным покрытием станет площадка "Гигант" в парке Сокольники. Его площадь - около 17 тысяч квадратных метров. Расположен он по 1-му Лучевому просеку и на проезде Сокольнического круга. Вход на каток "Гигант" бесплатный, а вот прокат коньков там обойдется в 300 рублей в день без ограничений по времени.

Лыжню давай

Для любителей лыжных прогулок зимний сезон начнется на всесезонных трассах парка Сокольники. Их в парке две протяженностью 1,5 и 3 километра. Начинаются они от Митьковского проезда. Сейчас идет монтаж оборудования. Работать они будут с 9.00 до 21.00. Как только выпадет достаточно снега, в этом же парке проложат более 16 трасс общей протяженностью почти 50 километров.

Новые лыжные трассы откроются в ТиНАО в парке "Хованская дубрава". Пройдут они от поселка Вяземское и от улицы Николо-Хованская. Общая протяженность маршрутов превысит 10 километров. Помимо лыжни в ряде парков проложат тропы здоровья. Это широкие утрамбованные колеи-трассы, прокладываемые специальными снегоходами. Тропы могут использовать и любители пробежек. Подобные снежные прогулочные трассы создадут в парках "Красная Пресня", "Фили", "Мещерское", а также в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", в усадьбе "Воронцово".

Тюбинги, ледянки и олени

Впервые покататься на снежных и ледяных горках можно в этом сезоне в Таганском парке и парке "Дубки". Новую горку для катания на тюбингах проложат на улице Дольской (в Царицыно). Покататься на собачьей упряжке или на оленях можно в парках "Измайлово", "Сокольники" и "Кузьминки". Работают прокаты с животными только в выходные дни. А для тех, кто любит горнолыжный спорт, склоны подготовят на улице Металлургов и на Крылатской улице. И если на улице Металлургов будет всего один склон и один подъемник, то в Крылатском для любителей горных лыж или сноубордов откроют 6 склонов и 8 подъемников. На обеих площадках будут тренеры.

Полезно знать

Взять напрокат

Беговые лыжи - от 200 р./час

Горные лыжи и ботинки - от 1000 р./час

Сноуборд - от 700 р./час

Средства защиты (шлем, наколенники, нарукавники) - от 500 р.

Тюбинги и санки - от 250 р./час

Коньки - от 300 р./час

Оленьи, собачьи упряжки - 400 р./10 мин.

Бугель - от 50 р./один подъем

Тренеры - от 1,5 тысячи р./час

Компетентно

Александр Ларин, начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы:

- От качества ледового покрытия зависит безопасность посетителей. Поэтому перед началом и во время зимнего сезона наши инспектора проверяют готовность катков. В наши обязанности входит проверка инфраструктуры, льда, а также соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции. Например, следим, чтобы в помещениях проводилась регулярная санитарная обработка, стояли санитайзеры, а посетители в помещениях были в защитных масках. Что касается покрытия, то оно должно быть очищено от снега, быть без трещин, идеально гладким. Толщина льда должна быть не менее 10 см (это касается льда и натурального, и искусственного). Если инспектора находят нарушения, каток закрывается до их устранения.