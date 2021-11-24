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24.11.2021 19:42

Глава Липецкой области обсудил проблемы малого и среднего бизнеса

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание регионального координационного Совета по развитию малого и среднего бизнеса. Вместе с предпринимателями губернатор обсудил их проблемы.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Координационный Совет объединяет более сотни предпринимателей, работающих в различных сферах, и на прошедшей встрече выделили самые актуальные вопросы в трех отраслях - энергетике, промышленности и общепите.

Фото: Администрация Липецкой области
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Так, в первой назрела необходимость изменения законодательства в части безучетного потребления электроэнергии, а также работы по выносу приборов учета на баланс сетевой организации и фиксации предельной мощности в договорах снабжения.

В сфере промышленности Игорь Артамонов поддержал предпринимателей, отметивших, что сегодня основная проблема бизнеса, связанного с производством, - это кадры. Он дал поручение руководителю управления образования и науки Липецкой области Лилии Загеевой вместе с бизнесом оценить существующие программы подготовки студентов среднего профессионального образования и подготовить предложения по их изменению. Игорь Артамонов отметил, что для эффективного выполнения намеченных задач необходимо, чтобы и власть, и система образования, и бизнес-сообщество стали партнерами. Руководитель области еще раз подчеркнул, что не имеет смысла оплачивать из областного бюджета подготовку никому не нужных специалистов.

- Теперь мы будем направлять средства на обучение и переподготовку только востребованных в экономике кадров, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Наиболее обсуждаемыми стали вопросы работы общепита, в частности, падение трафика и выручки в связи с введением ограничительных мер на фоне пандемии. Выслушав предпринимателей, Игорь Артамонов, прежде всего, отметил, что в Липецкой области достаточно успешно проводится кампания по вакцинации.

Фото: Администрация Липецкой области

- По этому показателю регион находится в числе лидеров. Кроме того, за последнее время госпитализация ковид-больных снизилась в пять раз. Поэтому во взаимодействии с главным санитарным врачом по Липецкой области мы планируем снять некоторые ограничения в отношении фуд-кортов, поскольку люди и так попадают в торговые центры, предъявляя QR-код, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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Он также поручил курирующему сферу экономики заместителю главы региона Сергею Курбатову проработать вопрос снятия ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время.

Следующая встреча предпринимательского сообщества и главы региона состоится в декабре: на ней подведут итоги уходящего года и сформируют планы на будущий.

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