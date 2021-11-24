Главврач московской больницы: Из "красных зон" люди выходят другими

Новости

Москва встала в 10-балльных пробках 17:06
Коллеги подарили Меркель кустарник с символическим названием 17:03
Актеры Бурковский и Мороз вернулись в МХТ имени Чехова 16:58
Назальную вакцину от COVID-19 испытают на привитых "Спутником V" 16:53
В Токио за сутки COVID-19 заболели всего пять человек 16:52
Путин оценил снижение налогов в IT-сфере 16:44
МХАТ имени Горького временно закроют 16:44
В Москве водитель каршеринга сбил ребенка и скрылся 16:38
На мосту через Волгу на трассе М-12 началась надвижка пролетных строений 16:36
Володин поддержал обращение врачей к противникам вакцинации 16:30
Названы популярные продукты, которые могут помешать быстро заснуть 16:28
Госдума приняла закон о новых полномочиях "Роскосмоса" 16:15
В Исландии наметился бэби-бум по причине ковидного карантина 16:13
Голикова оценила подъем заболеваемости коронавирусом перед Новым годом 16:10
На дорогах Москвы появились модульные островки безопасности 16:08
Названы города с самым грязным воздухом 16:06
Путин предложил расширить действие "Пушкинской карты" на отечественное кино 15:58
Путин предложил сравнить смертность в регионах в зависимости от уровня вакцинации 15:55
СМИ: Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии 15:50
Капитан "Зенита" Ловрен раскритиковал судью за пенальти в ворота "Мальме" 15:44
В Британии у летучих мышей обнаружили вирус, схожий с SARS-CoV-2 15:40
Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию 15:37
Голикова: Заболеваемость COVID среди пожилых выше средних показателей 15:33
Голикова: Заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1% за неделю 15:27
Минфин упростил возврат товаров экспортерами при продаже через интернет-магазины 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 16:01
Рубрика: Общество

Главврач московской больницы: Из "красных зон" люди выходят другими

Текст: Ирина Невинная
Главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко объяснила, чего хотели добиться главные врачи ковид-госпиталей, подписывая открытое письмо к противникам прививок.
Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в терапевтическом отделении ГКБ № 52, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Коллектив 52-й больницы всегда был абсолютно открыт для всех, кто интересовался нашими возможностями, нашей ежедневной работой, тем, что думают о 52-й пациенты и ее же сотрудники. С начала пандемии и до сегодняшнего дня мы пустили в "красную зону" порядка сотни различных СМИ и более 500 волонтеров, - пишет Марьяна Лысенко на своей странице в FB. - Люди, далекие от медицины, получили возможность прожить эту ситуацию вместе с нами и рассказать другим не только о героизме моих коллег, но и о том, как это больно и страшно - тяжело заболеть, быть зависимым от кислорода, пройти через реанимацию, потерять близких людей, заработать постковидные расстройства, которые порой тяжелее, чем перенесенная болезнь".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава профильного комитета ГД поддержал обращение врачей к антипрививочникам

Из "красных зон" эти люди выходили совершенно иными. Как и наши пациенты, которые не хотят попасть к нам еще раз, - подчеркнула Лысенко.

"Подходит к концу второй год пандемии, а мы до сих пор до конца не знаем, какие сюрпризы преподнесет переболевшим ковид через год, через пять лет, что будет с детьми, которые перенесли в младенческом возрасте ковид или заразились внутриутробно. Поверьте, мы очень заняты там у себя в красных зонах все эти 540 дней, но между тем находим время и силы рассказывать о том, что не нужно болеть ковидом, и о том, как этого можно избежать. И мы считаем, что об этой глобальной уже проблеме медики вправе говорить очень и очень уверенно", - пояснила доктор.

Но когда о лечении и профилактике начинают уверенно рассуждать непрофессионалы, которые "не имеют ни знаний ни опыта, но обладают определенным влиянием на умы и чувства очень большой аудитории", когда они "считают возможным столь же уверенно высказывать обществу свои соображения, основанные лишь на собственных умозаключениях, ... в ситуации пандемии это как минимум непорядочно, если не преступно", - считает Марьяна Лысенко.

"Есть такое крылатое выражение - try walking in my shoes - предлагаем вам побыть на нашем месте: надеть защитную форму, прогуляться по больничным коридорам и получить бесценный опыт, чтобы сложилось понимание - что за болезнь , как работает прививка и что происходит с теми кто не вакцинировался. И все для того, чтобы потом не оказаться на месте наших пациентов и не допустить, чтобы ими стали те, кто внимательно слушает ваши публичные заявления", - заключила главный врач 52-й больницы.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ