Главврач московской больницы: Из "красных зон" люди выходят другими

Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в терапевтическом отделении ГКБ № 52, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Коллектив 52-й больницы всегда был абсолютно открыт для всех, кто интересовался нашими возможностями, нашей ежедневной работой, тем, что думают о 52-й пациенты и ее же сотрудники. С начала пандемии и до сегодняшнего дня мы пустили в "красную зону" порядка сотни различных СМИ и более 500 волонтеров, - пишет Марьяна Лысенко на своей странице в FB. - Люди, далекие от медицины, получили возможность прожить эту ситуацию вместе с нами и рассказать другим не только о героизме моих коллег, но и о том, как это больно и страшно - тяжело заболеть, быть зависимым от кислорода, пройти через реанимацию, потерять близких людей, заработать постковидные расстройства, которые порой тяжелее, чем перенесенная болезнь".

Из "красных зон" эти люди выходили совершенно иными. Как и наши пациенты, которые не хотят попасть к нам еще раз, - подчеркнула Лысенко.

"Подходит к концу второй год пандемии, а мы до сих пор до конца не знаем, какие сюрпризы преподнесет переболевшим ковид через год, через пять лет, что будет с детьми, которые перенесли в младенческом возрасте ковид или заразились внутриутробно. Поверьте, мы очень заняты там у себя в красных зонах все эти 540 дней, но между тем находим время и силы рассказывать о том, что не нужно болеть ковидом, и о том, как этого можно избежать. И мы считаем, что об этой глобальной уже проблеме медики вправе говорить очень и очень уверенно", - пояснила доктор.

Но когда о лечении и профилактике начинают уверенно рассуждать непрофессионалы, которые "не имеют ни знаний ни опыта, но обладают определенным влиянием на умы и чувства очень большой аудитории", когда они "считают возможным столь же уверенно высказывать обществу свои соображения, основанные лишь на собственных умозаключениях, ... в ситуации пандемии это как минимум непорядочно, если не преступно", - считает Марьяна Лысенко.

"Есть такое крылатое выражение - try walking in my shoes - предлагаем вам побыть на нашем месте: надеть защитную форму, прогуляться по больничным коридорам и получить бесценный опыт, чтобы сложилось понимание - что за болезнь , как работает прививка и что происходит с теми кто не вакцинировался. И все для того, чтобы потом не оказаться на месте наших пациентов и не допустить, чтобы ими стали те, кто внимательно слушает ваши публичные заявления", - заключила главный врач 52-й больницы.