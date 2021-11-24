Как для детей-сирот приемные семьи в столице становятся родными

В столице много добрых людей, готовых взять детей-сирот в свои семьи и подарить им любовь и заботу. За последние 10 лет количество детей, которые обрели новую семью, увеличилось в три раза. Поддерживает пап и мам по призванию и город, выплачивая за воспитание приемных детей вознаграждения и предоставляя льготы.

Но назвать такую профессию простой нельзя, семья - это работа без выходных, отпусков и даже перерывов на обед. Корреспонденты "РГ" познакомились с приемными семьями и детьми, которые стали для них родными.

Новые родители

Галия Бубнова - мама десятерых детей, из которых семь приемные. О том, как малышам живется без семьи, она знает не понаслышке. С 2008 года Галия работала в службе сопровождения замещающих семей в одном из детских домов. Когда ее родные дети подросли, решилась предложить мужу взять малютку на воспитание, но в ответ услышала искреннее признание: "Понимаешь, когда мой кровный ребенок упадет, я подлечу сразу, у меня сердце заболит. А если упадет приемный, я, конечно, пожалею его, как любого малыша, но в сердце ничего не отзовется. Это нечестно". Галия не настаивала, иногда просто брала ребят из детского дома на выходные, занималась с ними как педагог-дефектолог. Потом решила организовать клуб приемных родителей, время от времени посещал занятия и муж. "Общаясь с мамами и папами, он увидел, что с приемными детьми не так страшно, как он себе представлял", - вспоминает Галия.

Обсудив со своими детьми возможность взять в семью братьев и сестер, в январе 2013 года супруги пошли в школу приемных родителей, а в мае взяли первых девочек - Сашу и Машу. "Для нас было важно, чтобы приемные дети были младше кровных, поэтому мы и первых, и последующих принимали в дошкольном возрасте", - рассказала Галия.

Материнство дается ей легко, поэтому с 2015 года супруги решили принимать в семью еще и деток с инвалидностью. Галия изначально не питала иллюзий относительно приемной семьи. Схема: "Возьму бедного ребеночка из детдома, буду его любить, а он в ответ будет любить меня" - не работает. Все дети-сироты получили психологическую травму, пережив потерю своей семьи. Но бывают случаи, когда кровные родители находят в себе силы и стремятся вернуть своих ребят домой. Так получилось с Антоном и Алиной. Прожив с детьми семь с половиной лет, Галия согласилась вернуть их кровной маме. "Меня часто спрашивают: как ты смогла это сделать, они же родными стали? Но я это сделала из-за любви к ним, их мама работала над собой, хотела быть рядом и делала все для этого. Сейчас они счастливы с ней, звонят каждые выходные и смеются над тем, что у них двое родителей", - говорит Галия.

Благодаря поддержке города - выплатам, льготам и вознаграждениям - Галия с мужем посвящают детям все свое время. "Мы не задумываемся о том, где заработать денег. Нам хватает и на жизнь, и на отдых", - добавила она.

Галия Бубнова мечтала о большой семье. Сейчас она мама десятерых детей, из которых семь приемные. Фото: Александр Корольков

Мама - это работа

С 2014 года в городе запущен уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание пятерых или более детей в возрасте от 10 лет или детей-инвалидов. В его рамках приемные семьи получают квартиры на время участия в проекте. В доме на Георгиевском проспекте в Зеленограде живет семья Елены и Юрия Карпман.

"С 2003 года я работала педагогом в детском доме и каждый день видела детей, которые хотят иметь маму и папу. С супругом мы много говорили о том, чтобы взять ребенка к себе на воспитание, но не позволяла жилая площадь. У нас была трешка, где мы жили с двумя своими детьми и свекровью. Когда в Москве запустили пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, я подумала, что для меня это будет такая же работа, только дети будут расти в моей семье", - рассказала Елена.

После школы приемных родителей супруги прошли отбор среди желающих участвовать в проекте. Пока искали детишек, городские власти подобрали им квартиру в родном Зеленограде, чтобы быть поближе к пожилой свекрови. Жилье с хорошим ремонтом сразу понравилось, а дальше последовали приятные хлопоты - закупка мебели и подготовка к заселению ребят в новый дом. На все ушло не больше трех месяцев. 11 января 2019 года Карпман отпраздновали новоселье.

На воспитание взяли трех сестер - Александру, Александру-Марию, Вассу-Александру - с братом Александром и Михаила, мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Елена признается, что первое время было тяжело - легла и проснулась на работе. Наплыв документов на каждого ребенка, устройство в школу, закупка продуктов... А еще была адаптация ребят к новой жизни. Младшая, Васса-Александра, плакала от счастья даже от того, что ложилась в мягкую и теплую постель. Кровные мать и отец этих детей практически не выпускали их на улицу, говоря, что внешний мир - это зло. Гуляли очень редко, только почти глубокой ночью.

Постепенно ребята привыкли к нормальной жизни. В прихожей - распорядок дня для каждого члена семьи. По воскресеньям - "свечка" как в детском лагере. Семья собирается в гостиной, и ребята рассказывают все, что с ними случилось за неделю, о переживаниях и заботах.

Город поддержит

Благодаря таким родителям сегодня более 93% детей воспитываются в замещающих семьях и менее 7% - в организациях для сирот. Подготовке будущих приемных родителей и поддержке тех, кто уже ими стал, уделяется большое внимание.

Приемным родителям в столице доступны льготы и выплаты, которые регулярно индексируются. Например, ежемесячные выплаты на содержание каждого ребенка составляют от 18,1 тыс. до 30,1 тыс. рублей - в зависимости от возраста ребенка, количества приемных детей в семье и состояния их здоровья. Приемным родителям выплачивается вознаграждение - 17,3 тыс. рублей в месяц за каждого ребенка (за ребенка-инвалида - 29,4 тыс. рублей).