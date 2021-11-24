Как москвичей обманывают мошенники, выдающие себя за коммунальщиков

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков недавно снова обратился к москвичам - он предупредил их о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников коммунальных служб.

Настоящий сотрудник коммунальных служб всегда будет в форме и с удостоверением. А еще он не станет предлагать платных услуг. Фото: Александр Корольков

Проблема не новая, однако жертв меньше не становится - в первую очередь жулики обирают пенсионеров и инвалидов, продавая им ненужное, а порой и опасное оборудование, а иногда и просто имитируя бурную деятельность в обмен на живые деньги. Корреспондент "РГ" изучил приемы коммунальных мошенников и выяснил, как отличить фальшивого газовика или электрика от настоящего.

Управдом - друг человека

По словам Бирюкова, мошенники чаще всего активизируются в праздники, когда большинство горожан находятся дома. Они предлагают услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит, хотя фантазия их не ограничена. "К сожалению, такие случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, ни в коем случае не приобретать у них оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации", - предупреждает вице-мэр.

В полиции регулярно отчитываются о поимке очередной партии мошенников, однако на смену им, похоже, тут же приходят новые лжекоммунальщики. Вот свежий случай - столичные оперативники задержали целую банду из девяти человек, которые наживались на установке пенсионерам фильтров по очистке воды. "Злоумышленники под видом проведения очистки и ремонта фильтров для воды навязывали людям покупку и установку новых, - рассказывает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. - Жертвами становились, как правило, пожилые люди и инвалиды. Пользуясь психологическими приемами, фигуранты убеждали людей в необходимости установки новых фильтров, сообщая, что работы для них будут проводиться бесплатно. Уже после подписания договоров и замены оборудования реальной стоимостью в 3-4 тысячи рублей мошенники объявляли дополнительную сумму за их бесплатное обслуживание и гарантию в ближайшие годы. Размер доплаты варьировался в зависимости от платежеспособности человека, начиная от 30 тысяч рублей".

Одна из столичных пенсионерок отдала таким мошенникам в общей сложности полмиллиона рублей. Они приходили к ней каждые несколько месяцев, прикрываясь то необходимостью замены фильтров, то установкой новых. Как-то раз даже заявили, что на ее фильтры жалуются соседи - мол, из-за них в водопроводе растет давление, в подвале рвет трубы и там воды по колено. Стоит ли говорить, что от бытовых фильтров таких проблем быть не может в принципе? В очередной приход, услышав от бабушки жалобу на неработающий полотенцесушитель, решили "помочь" и здесь - за его замену взяли всего-то 50 тысяч рублей. А за водяные фильтры красной ценой 3-4 тысячи насчитали больше 120 тысяч!

А вот еще одна недавняя история, теперь с лжегазовиками. На этот раз полицейские задержали пятерых мошенников, приехавших в столицу из других российских регионов и стран ближнего зарубежья. "По версии следствия, злоумышленники уже не первый месяц работали в составе организованной группы, - объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Представляясь сотрудниками государственных и муниципальных организаций, они проникали в квартиры московских пенсионеров под предлогом необходимости прочистки вентиляционных каналов. Тем, кто пытался отказаться, угрожали привлечением к административной ответственности и отключением газоснабжения".

За свои услуги аферисты требовали от 7,5 до 12 тысяч рублей. Получив деньги, никакие каналы не чистили, а просто имитировали профилактические работы и отправлялись восвояси. Такую нехитрую операцию повторили не меньше 50 раз, и это только те случаи, о которых знает следствие. В реальности подобные группы мошенников могут в месяц собирать с доверчивых людей миллионы рублей. Подозреваемых в итоге задержали по местам проживания. Во время обысков нашли электронные клиентские базы, печати и документы, с помощью которых мошенники пытались придать своим действиям видимость законности.

Эксперты говорят, что мошенники часто прикидываются коммунальщиками по нескольким причинам. Во-первых, так проще проникнуть в квартиру, а там уже есть место для маневра - если человек вошел, то выгнать его не так просто. Во-вторых, коммунальщикам мы привыкли доверять, да и занимаются они важными вещами. Если хотят проверить проводку или газовую трубу, то как откажешь? Этим и пользуются аферисты.

Он сам пришел

Ну и как отличить мошенника от настоящих служащих ЖКХ? Петр Бирюков говорит, что все просто. Сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения. Им и так хватает работы. Выезжают по конкретному адресу они только по заявке жильцов, а время визита согласовывают заранее. "Все внезапные проверки незаконны. Если к вам пришли с такой проверкой, то на сто процентов это мошенники", - отрезает заммэра.

Информацию о возможных проверках - например, обследовании газового оборудования или плановой замене электрических счетчиков - размещают обычно на информационных досках у входа в подъезд. Есть такие данные и на сайтах компаний, которые этим занимаются. На официальном сайте "Мосэнергосбыта", например, на главной странице доступен поквартальный график замены приборов учета. Есть эта информация и у вашей управляющей компании - ее всегда можно уточнить в диспетчерской.

Кроме того, у любого работника коммунальных служб есть не только форма, но и удостоверение. Попросите его показать и внимательно изучите. Фотография, номер, должность, ФИО, срок действия, печать и подпись руководителя - все это обязательные атрибуты такого документа. Наконец, всегда можно позвонить в ту организацию, от которой к вам якобы пришли. У всех из них есть телефоны "горячих линий" - там всегда могут уточнить, должен ли по вашему адресу кто-то прийти, и если да, то кто именно.

Наконец, настоящие коммунальщики никогда не будут навязывать вам платные услуги - газовики, электрики, сантехники и другие не менеджеры по продажам, это не их работа. Никаких датчиков угарного газа, водяных фильтров, "умных" электросчетчиков и прочего добра никто из них не продает, и ставить такую технику дома необязательно. А уж если вы сами этого хотите, то позвоните поставщику ресурсов и проконсультируйтесь.

Вода, к примеру, в Москве такого качества, что пить ее можно прямо из-под крана без всякой опаски. Даже если зайти на сайты крупных производителей водяных фильтров, то они обычно указывают, что в столице достаточно держать кувшинный фильтр для воды - стоят они в пределах тысячи рублей. И справляются разве что с удалением остаточного хлора, который может портить вкус, но никак не влияет на здоровье. Да и самые дорогие бытовые фильтры для воды обычно стоят в пределах 20 тысяч рублей.

Кстати

Диспетчер в курсе

Не знаете свою управляющую компанию? Выяснить это можно на сайте "Дома Москвы" dom.mos.ru - в поисковой строке достаточно вбить свой адрес. Там указано не только название УК, но и телефон диспетчерской - управдом всегда должен знать, что происходит на его территории. Так что если к вам пришли настоящие коммунальщики, то там будут в курсе.