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24.11.2021 21:39
Рубрика: Экономика

Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы

Текст: Ирина Огилько

Депутаты Мосгордумы в среду на заседании приняли закон "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Это главный финансовый документ столицы. Об этом сообщат пресс-служба столичного парламента.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Напомним, что проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был внесен в столичный парламент 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным, 3 ноября депутаты гордумы приняли его в первом чтении. "Месяц столичная дума работала над проектом бюджета. Ко второму чтению данного документа поступило 107 поправок от депутатов и депутатских объединений. 8 одобрены и вошли в окончательную редакцию закона. В результате расходная часть бюджета на 2022 год перераспределена почти на 15 млрд рублей", - сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что все принятые поправки в закон носят социальный характер.

Как отметила в ходе заседания столичного парламента руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, возможность и порядок реализации мероприятий, на которые предлагается направить дополнительные ассигнования, согласованы ответственными исполнителями и координаторами государственных программ.

После принятия поправок рост объема социальных расходов в бюджете Москвы в 2022 году составил 9,1% к уровню 2021 года. Так, объем расходов по программе "Столичное здравоохранения" увеличится до 8,3%, по программе "Социальная поддержка жителей Москвы" - до 5,8%, по "Столичному образованию" - до 8,8%, по "Развитию культурно-туристической среды и сохранению культурного наследия" - до 11,2%.

"В результате за три года совокупный рост расходов на здравоохранение составит 65%, на образование - более 40%, на социальную поддержку - более чем на 30%. А в целом расходы социальной направленности за три года возросли на 43%. В абсолютном выражении это 585 млрд рублей", - сказала Зяббарова. Она добавила, что все обязательства города перед москвичами будут выполнены. Каждый третий житель, а это более 4,5 млн человек, получат поддержку в денежной или натуральной форме.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Так, уже с 1 января 2022 года минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в Москве с учетом городской доплаты вырастет до 21 193 рублей в месяц; на 4,8% будут проиндексированы социальные пособия; 1,5 млрд рублей планируется направить на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны; в целом на поддержку старшего поколения выделяется более 411 млрд рублей. В следующем году почти 90 млрд рублей пойдет на поддержку семей с детьми. Более 826 млрд рублей с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования направят на развитие здравоохранения, и значительная часть средств будет направлена на борьбу с пандемией. При этом объем адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы составляет 2 трлн 686 млрд рублей.

Всего же, согласно приятному документу, доходы Москвы в 2022 году превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн рублей и более 3,862 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.

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