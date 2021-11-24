Московские стартапы в сфере архитектуры и дизайна пройдут программу акселерации

Поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна - вот цель стартовавшего в Москве трека ArchTech программы "Московский акселератор". Как напомнила заммэра столицы Наталья Сергунина, на участие в этой программе было подано 283 заявки, из них до финального трека дошли 30 наиболее перспективных.

К примеру, одной из них стало платформенное решение для обучения специалистов предприятий на VR/AR- и 3D-симуляторах. Оно имитирует нештатные ситуации, а также позволяет развивать рефлекторные навыки правильного выполнения работ. Это поможет снизить риск аварий и травматизма. В число участников также попала компания, которая специализируется на создании цифровых двойников крупных промышленных объектов. Разработка помогает выбирать наиболее оптимальные режимы работы, ставить виртуальные производственные эксперименты, проведение которых в реальности нецелесообразно.

Теперь авторов этих стартапов ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами. "Команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека", - подчеркнула Сергунина.