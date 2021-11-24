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24.11.2021 03:30
Рубрика: Экономика

Московские улицы начали готовить к Новому году

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 266(8617)
В столице вовсю идут приготовления к Новому году, а кое-где их даже успели уже закончить - во многих торговых центрах, к примеру, стоят наряженные елки, а гостей встречают фигуры Деда Мороза, Снегурочки, праздничных оленей и другие атрибуты приближающегося праздника. Но где на этот раз появятся самые интересные общегородские инсталляции и когда их можно будет увидеть воочию?

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уже предупредил, что украшать Москву закончат к середине декабря. "Традиционно мы заранее приступаем к украшению города к Новому году и Рождеству, чтобы создать у москвичей и гостей столицы особое праздничное настроение. В настоящее время ведется монтаж крупных декоративных конструкций, в том числе световых тоннелей и арок в центральной части города", - рассказал он.

Фото: Сергей Куксин
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В общей сложности установят более четырех тысяч световых конструкций - практически все они используются повторно, то есть москвичи их уже могли видеть в предыдущие годы. Но за счет изменения компоновки и мест размещения, а также создания новых композиций мало кто об этом догадывается.

Впрочем, появятся и украшения, уже хорошо знакомые и полюбившиеся москвичам и туристам. Кроме традиционных украшенных елей это, например, световые тоннели и большие светящиеся цифры 2022 на пешеходной части Бульварного кольца. На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах смонтируют световые консоли, имитирующие, например, пузыри в бокале шампанского.

"На Поклонной горе вновь появится огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки - световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, - добавляет Петр Бирюков. - На ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения будут не только у центральных входов, но и по всей территории".

Шар на Поклонной горе, кстати, уже заканчивают монтировать. На этом месте он сиял и в прошлом году, причем пользовался огромной популярностью - многие специально приезжали посмотреть на него. Это не просто большая игрушка, а своеобразный интерактивный аттракцион - если войти внутрь шара, то можно увидеть световое шоу с музыкальным сопровождением. Шар состоит из 176 тысяч светодиодов, а общая протяженность его металлоконструкций превышает пять километров.

На Поклонной горе снова появится огромный елочный шар весом 35 тонн и высотой 20 метров

"Всего на Поклонной горе и Кутузовском проспекте появится более 60 праздничных световых конструкций, - говорят в комплексе городского хозяйства столицы. - Помимо 25-метровой ели, установим объемные танцующие фигуры, световые деревья и звезды".

Ярко оформят и одну из самых новых столичных достопримечательностей - Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк. Они открылись после реставрации осенью прошлого года и собрали в новогодние праздники сотни тысяч гостей. На этот раз их вряд ли будет меньше - тут снова засияют ели и световые шары с теплым золотистым сиянием.

4 тысячи световых конструкций установят к новогодним праздникам на улицах города

А вот благоустроенные территории будущего парка "Яуза" празднично оформят впервые. На участке от Ростокинского акведука до Северодвинской улицы обещают установить шесть новогодних елей, фигуры животных, световые арки, шары и звезды. Другие столичные парки, разумеется, тоже не останутся в стороне.

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