Сергунина: Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления

Москва заняла первое место в категории "Государственное управление в сфере ESG" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций". Этот рейтинг оценивает способность мегаполисов создавать и продвигать технологичные решения в области экологии, управления и социальной сферы. В общем зачете городов Москва стала второй. Столицу России обошел только Лондон, позади остались Париж, Берлин и Барселона.

"Все ведущие мегаполисы сейчас сосредоточились на вопросах устойчивого развития. Такого же подхода придерживается Москва. Среди сильных сторон российской столицы авторы рейтинга назвали систему высшего образования, внедрение инноваций в разных сферах жизни, большое количество акселерационных программ для стартапов. Помимо этого, эксперты отметили уверенный рост числа организаций, следующих принципам ESG, и развитость технологического сектора - его представляет свыше 130 тысяч компаний города", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Рейтинг содержит комплексную оценку потенциала городов Европы в создании инноваций по четырем категориям: "Сообщество ESG-предпринимателей", "Сеть поддержки предпринимательства в сфере ESG", "Социальный капитал в сфере ESG" и "Государственное управление в сфере ESG". Его представил мюнхенский исследовательский центр DEEP Ecosystems.

Москва стала первой в категории "Государственное управление в сфере ESG" благодаря комфортным условиям для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями. Этому, в частности, способствует программа пилотного тестирования, реализуемая Агентством инноваций Москвы. В нее входит более 140 городских и коммерческих площадок, на базе которых стартапы могут испытать свои разработки и получить обратную связь от заказчиков и пользователей.

Другой проект, способствующий внедрению новых технологий, - онлайн-каталог "Карта инновационных решений". На этой платформе есть раздел, где городские структуры могут размещать запросы на поиск инноваций, а компании - предлагать под эти запросы свои продукты.

Кроме того, Москва заняла второе место в еще двух категориях индекса - "Сообщество ESG-предпринимателей" и "Социальный капитал в сфере ESG", опередив такие города, как Париж и Берлин.

Немалый вклад в развитие технологического сообщества ESG-предпринимателей вносит Московский инновационный кластер (МИК). В частности, на данный момент идет отбор проектов на совместный с инновационным центром "Сколково" конкурс GreenTech StartUp Booster, ориентированный на стартапы в сфере ESG.

Особого внимания заслуживает межотраслевое объединение "Зеленая Москва", созданное на базе МИК. Его участники развивают проекты, направленные на снижение углеродного следа, очистку воздуха и водоемов и решают другие задачи экологической направленности.

Ранее правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации "Стартап-экосистема". Награду получают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Лауреатов объявили на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.