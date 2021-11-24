Новогодний "Царь-шар" из Иванова стал претендентом на рекорд Гиннесса

На фабрику "Моя забава" в ТЦ "Никольский" может зайти любой желающий. Посмотреть, как 15 мастериц вручную расписывают стеклянные, пластиковые и фарфоровые шары. Полюбоваться винтажными новогодними игрушками из стекла, ваты и картона. Большая часть экспонатов - советского производства. Но есть и современный "Царь-шар" - его сделали для выставки в Москве, а теперь надеются внести в Книгу рекордов Гиннесса.
Ивановский дизайнер использует для росписи элементы узоров, характерных для русских художественных промыслов. Освоили на фабрике и декупаж, и изготовление игрушек из ваты. Для детей обещают устраивать образовательные мероприятия.
- Это очень интересный проект. Я думаю, он будет востребован после снятия ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. Можно прийти всей семьей и поучаствовать в мастер-классах, - отметил первый заместитель главы администрации Иванова Владимир Пигута.