Новогодний "Царь-шар" из Иванова стал претендентом на рекорд Гиннесса

В Иванове открылась фабрика игрушек с общедоступным музеем елочных украшений. Новую точку притяжения для жителей и гостей города создала предприниматель Наталья Ионова. Она несколько лет занимается изготовлением авторских кукол и украшений для елки, а также дизайном магазинов, кафе и витрин. И вот - созрела для нового необычного проекта.

На фабрику "Моя забава" в ТЦ "Никольский" может зайти любой желающий. Посмотреть, как 15 мастериц вручную расписывают стеклянные, пластиковые и фарфоровые шары. Полюбоваться винтажными новогодними игрушками из стекла, ваты и картона. Большая часть экспонатов - советского производства. Но есть и современный "Царь-шар" - его сделали для выставки в Москве, а теперь надеются внести в Книгу рекордов Гиннесса.

Ивановский дизайнер использует для росписи элементы узоров, характерных для русских художественных промыслов. Освоили на фабрике и декупаж, и изготовление игрушек из ваты. Для детей обещают устраивать образовательные мероприятия.

- Это очень интересный проект. Я думаю, он будет востребован после снятия ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. Можно прийти всей семьей и поучаствовать в мастер-классах, - отметил первый заместитель главы администрации Иванова Владимир Пигута.