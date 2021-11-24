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24.11.2021 10:54
Рубрика: Культура

Новогодний "Царь-шар" из Иванова стал претендентом на рекорд Гиннесса

Текст: Ирина Манаева (Иваново)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 267(8618)
В Иванове открылась фабрика игрушек с общедоступным музеем елочных украшений. Новую точку притяжения для жителей и гостей города создала предприниматель Наталья Ионова. Она несколько лет занимается изготовлением авторских кукол и украшений для елки, а также дизайном магазинов, кафе и витрин. И вот - созрела для нового необычного проекта.
Мегашар фабрики - претендент на место в Книге рекордов Гиннесса. Фото: instagram.com/fabrikazabava Мегашар фабрики - претендент на место в Книге рекордов Гиннесса. Фото: instagram.com/fabrikazabava
Мегашар фабрики - претендент на место в Книге рекордов Гиннесса. Фото: instagram.com/fabrikazabava

На фабрику "Моя забава" в ТЦ "Никольский" может зайти любой желающий. Посмотреть, как 15 мастериц вручную расписывают стеклянные, пластиковые и фарфоровые шары. Полюбоваться винтажными новогодними игрушками из стекла, ваты и картона. Большая часть экспонатов - советского производства. Но есть и современный "Царь-шар" - его сделали для выставки в Москве, а теперь надеются внести в Книгу рекордов Гиннесса.
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Ивановский дизайнер использует для росписи элементы узоров, характерных для русских художественных промыслов. Освоили на фабрике и декупаж, и изготовление игрушек из ваты. Для детей обещают устраивать образовательные мероприятия.

- Это очень интересный проект. Я думаю, он будет востребован после снятия ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. Можно прийти всей семьей и поучаствовать в мастер-классах, - отметил первый заместитель главы администрации Иванова Владимир Пигута.

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