Почему москвичи выбирают онлайн-шопинг

Большинство москвичей готовы полностью отказаться от похода по магазинам в пользу онлайн-покупок. Это показал совместный опрос сервиса городской мобильности "Ситимобил", онлайн-ретейлера "Самокат" и исследовательской компании ResearchMe.

Как сообщили "РГ" авторы исследования, доставкой продуктов и товаров чаще остальных в стране пользуются жители столицы. На это повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. За полтора года спрос на доставку в Москве вырос почти в десять раз, а средний чек - на 14 процентов. Большинство респондентов (62 процента) предпочитают покупать онлайн из-за экономии времени и сил. Еще 26 процентов отмечают, что могут сделать заказ в любое время, а 21 процент говорят, что так проще следить за новыми акциями и скидками. Чаще всего жители столицы заказывают продукты и напитки (43 процента), следом идут техника (14 процентов), косметика и средства личной гигиены (12 процентов), товары для животных (12 процентов), бытовые товары (10 процентов) и предметы для детей (8 процентов).

Почти 80 процентов респондентов при определенных условиях не прочь отказаться от хождений по магазинам. Более 30 процентов пойдут на это, если продукты привезут меньше, чем за час, а сама доставка бесплатная. Еще трети важно, чтобы услуга была бесплатной, а четверть опрошенных привлекут адекватные цены. Почти 20 процентов подчеркнули: нужен широкий ассортимент продуктов, тогда нужда в офлайн-магазинах отпадет, а 17 процентов признались, что хотели бы видеть скидки постоянным покупателям.

По словам коммерческого директора службы доставки Dalli Елены Захаровой, за время пандемии у людей сформировалась привычка покупать онлайн. "Это удобно, поскольку экономит время, человек не выпадает из своего привычного ритма жизни, наоборот, доставка вписывается в жизненный график, - рассказала она "РГ". - Еще одна причина - широчайший ассортимент, представленный в интернете, с которым не смогут конкурировать классические магазины". К тому же вирус никуда не исчез, многие по-прежнему стараются избегать массовых мест, а любая доставка сегодня может быть бесконтактной - курьеры оставляют заказ у квартиры.

Растет спрос и на экспресс-доставку до двери. По мнению Захаровой, это ожидаемо, поскольку большинство горожан из-за своего плотного графика не могут или не хотят дожидаться доставки на следующий день. Обычно покупатели готовы переплатить за услугу, если заказ привезут через несколько часов или в этот же день.

Горожане делают заказы через интернет, чтобы сэкономить время

Онлайн-покупателей в Москве, считает Елена Захарова, будет только больше. Те, кто не откажется от классических магазинов, тоже будут, но их с каждым годом становится все меньше. "Правда, есть люди, которым важно потрогать товар перед покупкой, - говорит Захарова. - В этом случае они смогут посмотреть его в офлайне, а купить в интернете, потому что там есть скидка, доставка и так далее".