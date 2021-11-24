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24.11.2021 03:20
Рубрика: Общество

Почему москвичи выбирают онлайн-шопинг

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 266(8617)
Большинство москвичей готовы полностью отказаться от похода по магазинам в пользу онлайн-покупок. Это показал совместный опрос сервиса городской мобильности "Ситимобил", онлайн-ретейлера "Самокат" и исследовательской компании ResearchMe.

Как сообщили "РГ" авторы исследования, доставкой продуктов и товаров чаще остальных в стране пользуются жители столицы. На это повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. За полтора года спрос на доставку в Москве вырос почти в десять раз, а средний чек - на 14 процентов. Большинство респондентов (62 процента) предпочитают покупать онлайн из-за экономии времени и сил. Еще 26 процентов отмечают, что могут сделать заказ в любое время, а 21 процент говорят, что так проще следить за новыми акциями и скидками. Чаще всего жители столицы заказывают продукты и напитки (43 процента), следом идут техника (14 процентов), косметика и средства личной гигиены (12 процентов), товары для животных (12 процентов), бытовые товары (10 процентов) и предметы для детей (8 процентов).

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Почти 80 процентов респондентов при определенных условиях не прочь отказаться от хождений по магазинам. Более 30 процентов пойдут на это, если продукты привезут меньше, чем за час, а сама доставка бесплатная. Еще трети важно, чтобы услуга была бесплатной, а четверть опрошенных привлекут адекватные цены. Почти 20 процентов подчеркнули: нужен широкий ассортимент продуктов, тогда нужда в офлайн-магазинах отпадет, а 17 процентов признались, что хотели бы видеть скидки постоянным покупателям.

По словам коммерческого директора службы доставки Dalli Елены Захаровой, за время пандемии у людей сформировалась привычка покупать онлайн. "Это удобно, поскольку экономит время, человек не выпадает из своего привычного ритма жизни, наоборот, доставка вписывается в жизненный график, - рассказала она "РГ". - Еще одна причина - широчайший ассортимент, представленный в интернете, с которым не смогут конкурировать классические магазины". К тому же вирус никуда не исчез, многие по-прежнему стараются избегать массовых мест, а любая доставка сегодня может быть бесконтактной - курьеры оставляют заказ у квартиры.

Растет спрос и на экспресс-доставку до двери. По мнению Захаровой, это ожидаемо, поскольку большинство горожан из-за своего плотного графика не могут или не хотят дожидаться доставки на следующий день. Обычно покупатели готовы переплатить за услугу, если заказ привезут через несколько часов или в этот же день.

Горожане делают заказы через интернет, чтобы сэкономить время

Онлайн-покупателей в Москве, считает Елена Захарова, будет только больше. Те, кто не откажется от классических магазинов, тоже будут, но их с каждым годом становится все меньше. "Правда, есть люди, которым важно потрогать товар перед покупкой, - говорит Захарова. - В этом случае они смогут посмотреть его в офлайне, а купить в интернете, потому что там есть скидка, доставка и так далее".

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