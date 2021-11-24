Под Владимиром для бизнеса построили новый производственный корпус

В индустриальном парке "Ставровский" в Собинском районе Владимирской области построен новый производственный корпус площадью более 39 тысяч квадратных метров.

Объект стоимостью более миллиарда рублей возведен в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при поддержке Минэкономразвития России и администрации Владимирской области. Источники финансирования - федеральный и областной бюджеты (более 462 миллионов и 9,43 млн рублей соответственно), а также собственные средства - более 615 миллиона. В конце октября было получено разрешение на ввод последней, четвертой, очереди корпуса в эксплуатацию.

- Перед нами пример импортозамещения и успешного партнерства бизнеса, муниципалитета, администрации региона и Минэкономразвития. Такие проекты необходимо поддерживать на всей территории области, ведь это новые рабочие места, перезагрузка моногородов, развитие производственного потенциала региона, − отметил посетивший новую производственную площадку врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Глава региона подчеркнул, что развитие моногородов, утративших свой экономический потенциал в 1990-е годы, − приоритетное направление, которое повлечет за собой и развитие социальной сферы, и строительство жилья.

- Будем объединять усилия с муниципалитетами, чтобы у жителей региона была достойная работа и люди оставались в нашем регионе, − заявил врио губернатора.

По словам генерального директора индустриального парка (ИП) Александра Айзатуллина, строительство новой площадки стартовало в прошлом году. Она потребовалась для размещения новых резидентов − субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня на территории парка создано больше 1400 рабочих мест, объем выпуска продукции в 2021 году составил 7,2 миллиарда рублей, а суммарный объем налоговых отчислений - 876,2 миллиона.

В новом корпусе планируется разместить четыре производства, при этом два из них уже начали деятельность, еще два заработают до конца этого года.

Справка "РГ"

Ставровский индустриальный парк образован в 2006 году на базе градообразующего Ставровского завода АТО - одного из крупнейших во Владимирской области. Свои площадки здесь развернули около 30 резидентов (в том числе зарубежные компании), которые выпускают: электро- и холодильное оборудование, продукцию для автопрома, пластиковые окна и мебель, оптику.