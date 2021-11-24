Прокуратура проверит данные об избиении школьницы в Электростали

В Московской области школьницы подвергли сверстницу избиению и издевательствам. По предварительным данным, они пришли к жертве домой и там напали на нее, при этом снимая видео для соцсетей.

Видео с издевательствами начало распространяться через соцсети. Полиция Электростали начала проверку, впоследствии местный следственный отдел обратился в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов, сообщает пресс-служба ГСУ СК региона.

Вместе с тем областная прокуратура в своем Telegram-канале отметила, что расследование продолжает полиция. Уже установлены личности участниц конфликта, их опросили в присутствии законных представителей. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела.