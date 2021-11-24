Реверсивное движение поездов запустят между Белорусским и Савеловским вокзалами

На время строительства двух главных путей будущего МЦД-4, между Белорусским и Савеловским вокзалами устроят реверсивное движение. Произойдет это до конца года. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Уже сейчас хорошо видны начавшиеся возле развязки с ТТК работы. Движение автотранспорта по Бутырскому валу ограничено. А поезда проходят этот участок со сниженной скоростью. Пешеходам с 5-го Ямского поля и Бутырского вала приходится долго ждать зеленого сигнала светофора, установленного на переходе через ж/д пути.

"В декабре откроется реверсивное движение поездов на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами. Это позволит проводить работы по укладке двух дополнительных путей для МЦД-4, - сообщили в пресс-службе. - На месте одноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути установят временный мост. Впоследствии его заменит новый надземный пешеходный переход".

В настоящее время завершаются работы по подготовке железнодорожной инфраструктуры к пропуску пригородных поездов, в том числе МЦД-1 по одному пути в обе стороны. На Белорусском вокзале уложены 4 стрелочных перевода, а также установлено дополнительное оборудование, необходимое для управления движением в автоматическом режиме. Параллельно ведутся подготовительные работы для возведения подпорных стен.

Всего планируется уложить 15 км дополнительных путей и 57 стрелочных переводов. Так как строительство ведется в условиях плотной городской застройки, пути будут укладываться на специальные виброизолирующие маты, а вдоль линии появятся шумозащитные экраны.

Как ожидается, исторический облик Тверского автомобильного путепровода, находящегося в зоне строительства, будет сохранен.