С 2022 года в Москве подорожает патент для трудовых мигрантов

В Москве со следующего года подорожает патент для трудовых мигрантов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики города Кирилл Пуртов. Он рассказал: "Согласно принятому закону, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2022 году увеличится с 2,3878 до 2,4832. Это повысит стоимость патента до 5900 рублей в месяц. Прежняя стоимость - 5341 рубль - была установлена в 2020 году и в текущем году не менялась".

В первом полугодии этого года официальная заработная плата в традиционных для трудовых мигрантов отраслях - строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, выросла на 9,5 % относительно 2020 года. В связи с этим и решено индексировать стоимость патента. Повышение стоимости будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки для мигрантов и защите рабочих мест российского рынка труда. Бюджет получит дополнительно порядка 1,7 млрд рублей.

Напомним, патенты для жителей Украины, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, которые приезжают к нам на работу, были введены в России в 2015 году. В Москве за 10 месяцев этого года выдано 528 тысяч патентов. В бюджет города в виде НДФЛ от мигрантов поступило 16,2 млрд рублей. В свою очередь число выданных с 2015 года трудовых патентов в столице уже превысило три миллиона, в бюджет перечислено свыше 107 млрд рублей налога, подчеркнул Кирилл Пуртов.