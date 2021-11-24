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24.11.2021 08:14
Рубрика: Экономика

Сергунина: В Москве откроется самый большой каток

Текст: Любовь Проценко
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Самый большой в Москве каток откроется на ВДНХ 26 ноября. В этот день посетителей ждут театральные постановки, выступления артистов на льду, интерактивные программы и диджей-сеты. Программа начнется в 17:00. Тема нового сезона - "Сказочная зима".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой - 53 тысячи квадратных метров".

Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", в том числе вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для детей от трех до восьми лет оборудуют арену поменьше - площадью 900 квадратных метров. Она откроется 27 ноября.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. Технический перерыв - с 15:00 до 17:00. Для горожан и туристов подготовили раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять уличных точек питания и ресторан. Предусмотрено три основных павильона проката, а также детский и экспресс-павильон для гостей со своими коньками.

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