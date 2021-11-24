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24.11.2021 03:01
Рубрика: В мире

Шри-Ланка открыла выставку книг и предметов культуры в Москве

Текст: Константин Волков

Посольство Шри-Ланки в России и Центр восточной литературы Российской государственной библиотеки (РГБ) провели День Шри-Ланки и открыли выставку книг и предметов культуры. Мероприятие прошло в рамках "Недели Шри-Ланки - 2021" в РФ 21-27 ноября.

Фото: Иван Егоров / РГ
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На церемонии выступила посол Шри-Ланки в РФ профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге. Она отметила, что на выставке, устроенной в здании Центра восточной литературы РГБ, представлены уникальные книги, как например, переводы Библии на сингальский и тамильский языки, сделанные первыми христианскими миссионерами, прибывшими на остров Цейлон и напечатанные в первой типографии на острове, открытой голландцами в начале XVIII века. Также на выставке экспонируются переводы на русский язык известного ланкийского писателя Мартина Викрамасинге и переводы на сингальский и тамильский классиков русской литературы.

Помимо этого, представлены деревянные маски, картины на ткани в стиле "батик", украшения.

Посольство Шри-Ланки передало в дар московскому Музею Востока и петербургскому Музею антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамере) традиционные костюмы, картины на ткани, выполненные в технике "батик" и резные маски.

На церемонии было рассказано и об открытии Шри-Ланки для туристов. Те, кто полностью вакцинирован любым препаратом против коронавируса, могут свободно передвигаться по всему острову, причем им даже не требуется сдавать ПЦР-тест по прилету. Невакцинированные должны сдать по прибытии ПЦР-тест и провести семь ночей в так называемом "био-пузыре" - заранее выбранном сертифицированном отеле.

Визу можно получить онлайн или по прилету. Также нет никаких ограничений по срокам пребывания на Шри-Ланке.

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