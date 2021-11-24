Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД

Движение поездов на Московской железной дороге, в том числе по МЦК, МЦД-1 и МЦД-2, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По мере усиления снегопада, чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок, железнодорожники готовы привлечь дополнительные силы для очистки путей и платформ от снежных заносов.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности, переходить пути только в специально оборудованных местах и не стоять у края платформы.