Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье

Это уголовное дело расследуют военные следователи СК по Солнечногорскому гарнизону. А фигуранты дела - не рядовые граждане: начальник отдела полиции по г.о. Долгопрудный подполковник полиции Карен Севикян, военнослужащий войсковой части капитан Андрей Левин, а также одно гражданское лицо - Максим Тарбеев.

В СК уточнили, что в октябре Севикян, Левин и Тарбеев договорились организовать "коридор" для незаконной миграции иностранцев. Роли распределили так: Левин организовывал беспрепятственный выезд иностранных граждан в третьи страны, передавая взятки должностным лицам аэропорта Шереметьево.

1 ноября 2021 года фигуранты дела организовали доставку в Шереметьево и последующий незаконный транзит в Мексику двух граждан Индии. А 11 ноября - еще пятерых граждан Индии. Иностранцы при прохождении паспортного контроля были задержаны.

Следователям СК помогали сотрудники УФСБ и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Московской области. На время следствия суд отправил всех троих в камеру.