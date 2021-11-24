У москвичей 50+ появились новые возможности для трудоустройства

Жители Москвы старше 50 лет получили шанс на бесплатное обучение и трудоустройство на престижную работу.

Главный плюс в этой программе - и обучаться, и работать можно, находясь дома. Для SMM-специалистов и дизайнеров важны только компетенции. Фото: GettyImages

Более 80 вузов страны предложили участникам нового образовательного проекта программы для освоения востребованных специальностей. Никогда не поздно стать, например, мультимедийным дизайнером, менеджером по контенту или востребованным специалистом в сфере маркетинга.

Бесплатное обучение позволяет пройти нацпроект "Демография". Все, что нужно соискателю, это зарегистрироваться на портале trudvsem.ru. Операторы программы в течение 7 рабочих дней проверят ваши данные и направят вас на обучение. Сам срок и формат обучения зависит от специальности, он может составлять от трех недель до трех месяцев. Не стоит думать, что это учеба ради учебы: ведущие компании России подтверждают, что им действительно нужны специалисты. И не столько важен возраст соискателя, сколько его стремление учиться.

"У нас есть пять направлений по самым востребованным специальностям в Москве, в рамках которых россияне могут бесплатно освоить профессии бизнес-менеджера, программиста, маркетолога, аналитика данных, проектного управленца, - рассказал "РГ" директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель. - Наша задача сейчас помочь людям старшего поколения получить новые знания и адаптироваться к требованиям работодателей. Для этого мы привлекли крупные российские компании из разных отраслей, такие как "Сбер" и "Инвитро", которые активно поддерживают реализацию проекта".

Как отметил представитель вуза, дистанционное обучение и работа стали обычным делом в мегаполисах, но иногда для такой работы недостаточно определенных навыков и отдельных компетенций. Особенно это актуально для старшего поколения и безработных. В федеральном проекте обучению этой категории россиян уделяется большое внимание не только в рамках обучения, но и в последующем содействии в трудоустройстве.

Интересно, что люди старшего поколения не стесняются современных профессий: поколение, далекое вроде бы от VK и Facebook, охотно идет в таргетологи и SMM-менеджеры. "Честно говоря, меня дети увлекли этой темой, - рассказывает один из студентов, Михаил Яхонтов. - С удивлением я узнал, что соцсети - это не просто инструмент общения, а еще и что-то вроде магазина". Компании разных масштабов готовы платить тем, кто знает, как вывести свои услуги в топы "Яндекса" и того же Instagram. И более того - такой эксперт будет работать удаленно, причем, находясь в Москве, он может выполнять заказы хоть по всему миру. Как сообщили в одном из крупнейших агрегаторов поиска работы Headhunter, сейчас заработки таргетологов и SMM-специалистов начинаются с сумм от 20 до 40 тысяч рублей . И эти вакансии не требуют постоянного присутствия. Человек фактически устраивается как самозанятый и может трудиться по собственному графику. А вот специалисты этого профиля, готовые выйти на полный день, могут претендовать в Москве на месячный доход 100-120 тысяч рублей.

На дистанционной работе каждый москвич старше 50 лет может заработать более 40 тысяч рублей в месяц. Фото: GettyImages

Конкретно

Кто и как может пройти бесплатное обучение

Участвовать в проекте могут:

- Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных. Лица в возрасте 50 лет и старше.

- Лица предпенсионного возраста.

- Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

- Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Необходимо зарегистрироваться на портале trudvsem.ru либо в ближайшем центре занятости населения.

Цифры

Более 12 тысяч человек записались на бесплатное обучение

Всего было подано 12 642 заявки - из них 4684 переданы в вузы. Большая часть будет обучаться в Национальном исследовательском Томском государственном университете и Финансовом университете при правительстве РФ. Из 4684 заявок 1449 были поданы москвичами старше 50 лет. Большинство участников программы этой возрастной группы хотели бы переобучиться для того, чтобы сохранить свое место работы и устроиться на работу.