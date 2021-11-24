В Калуге мужчина осужден на 13 лет за убийство сына из-за плача

В Калуге вынесен приговор мужчине, забившему своего двухлетнего ребенка за плач. Приговором суда он осужден на 13 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в июле этого года в Ферзиковском районе. Как было установлено следствием и судом, 28-летний калужанин сначала бросил сына о лавку, потом жестоко избил. Причиной отцовского гнева стал плач и капризы двухлетнего мальчика.

Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в областную больницу. Врачи 22 дня боролись за его жизнь, но в результате осложнений от причиненных телесных повреждений мальчик скончался.

Суд признал мужчину виновным в убийстве малолетнего и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, с дальнейшим ограничением свободы на год.