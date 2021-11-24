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24.11.2021 20:24
Рубрика: Общество

В Москве 10 баллов на дорогах продержались три часа

Текст: Сергей Бабкин

Только после 20:00 на дорогах Москвы загрузка дорог снизилась с 10 до 9 баллов. Однако автомобильное движение и поездки на такси крайне затруднены, в аэропортах начались задержки рейсов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Основные затруднения сейчас на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре, сообщает Telegram-канал департамента транспорта. При этом средняя скорость в городе едва достигает 27 километров в час. Ситуацию усугубляют множественные мелкие аварии.

В аэропортах количество задержанных рейсов достигло 22. Больше всего бортов - 14 - выбились из расписания в Домодедове.

"Видимость в районе аэропорта составляет 500 метров, - отметили в пресс-службе терминала. - Снегопад сопровождается боковым ветром". Аэродромные службы периодически закрывают взлетную полосу, чтобы оперативно ее чистить. Улучшение метеоусловий в Домодедове ожидают после 22.00.

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