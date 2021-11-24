В Москве 17-летний блогер остановлен за езду без прав на мамином Land Cruiser

На одной из улиц Москвы остановлен 17-летний блогер: выяснилось, что он ездил по городу без прав на маминой машине.

Как сообщает портал "МВД Медиа", на нарушителя вышли с помощью соцсетей. Парень, у которого не было прав, ради хайпа демонстрировал свои навыки вождения на улицах.

Сотрудники 1-го спецбатальона ДПС остановили Land Cruiser с блогером на Можайском шоссе. На него составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", машину отправили на спецстоянку.

В отношении хозяйки внедорожника также составили протокол за передачу машины человеку без водительских прав.