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24.11.2021 19:15
Рубрика: Общество

В Москве из-за непогоды перенастроили светофоры

Текст: Сергей Бабкин

Из-за непогоды и глухих заторов на улицах Москвы пришлось временно перенастроить светофоры, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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Сотрудники дежурной смены ЦОДД перенастроили светофоры так, чтобы зеленый как можно дольше горел для выезжающих из центра на вылетные магистрали.

Также дорожный патруль помогает в разборе мелких аварий, вытаскивает из сугробов застрявшие автомобили. В условиях снегопада общественный транспорт едет в среднем на 25 процентов быстрее частных автомобилей.

В Москве загруженность дорог уже третий час подряд оценивается в 10 баллов из 10, глухие пробки есть даже в спальных районах. В ЦОДД рассчитывают, что ситуация стабилизируется после 20:00.

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