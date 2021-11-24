В Москве из-за непогоды перенастроили светофоры

Из-за непогоды и глухих заторов на улицах Москвы пришлось временно перенастроить светофоры, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Сотрудники дежурной смены ЦОДД перенастроили светофоры так, чтобы зеленый как можно дольше горел для выезжающих из центра на вылетные магистрали.

Также дорожный патруль помогает в разборе мелких аварий, вытаскивает из сугробов застрявшие автомобили. В условиях снегопада общественный транспорт едет в среднем на 25 процентов быстрее частных автомобилей.

В Москве загруженность дорог уже третий час подряд оценивается в 10 баллов из 10, глухие пробки есть даже в спальных районах. В ЦОДД рассчитывают, что ситуация стабилизируется после 20:00.