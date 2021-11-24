В Москве капитально отремонтирован самый высокий дом в стиле конструктивизм

В столице завершен капитальный ремонт самого высокого дома, построенного в стиле конструктивизм. Об этом "РГ" рассказали в Фонде капитального ремонта Москвы.

Дом расположен на востоке столицы, в Басманном тупике. Он был возведен силами кооперативного товарищества жильцов в 1931 году. В те годы такая практика - создавать товарищества с целью построить себе дом - была распространенной. Кооператив получал у города землю в долгосрочную аренду и строил жилое здание. Проектированием нового дома занялся архитектор Владимир Кильдишев, и к делу он подошел нестандартно. Его вдохновили многоквартирные дома Франции. В 1930-е высотный регламент позволял возводить здания не выше 8 этажей. Но на этот раз сделали исключение - центральный корпус 9-тиэтажный, боковые - 8-миэтажные. Форма дома тоже непривычная - выполнен он в виде буквы "F". Считается, что такая геометрия улучшает проветривание и проникновение света.

Еще одно ноухау дома заключается в попытке соединить общественное с частным. С первый по пятый этажи изначально строились под отдельные квартиры, а вот верхние - общежитие коридорного типа с общими кухнями и ванными комнатами. Также в доме есть общий панорамный балкон.

Ремонт в доме шел более года. Он затронул практически все внутренние коммуникации, фасад, подъезды, кровлю и подвал. Фасад дома очистили и окрасили. Восстановили все разрушения. Заменили экраны балконов. Установили новые наружные и тамбурные двери. Полностью отремонтировали кровлю дома, провели утепление минераловатными плитами. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом. Вернули и витражное остекление подъезда, изначально задуманное архитектором.

Напомним, что всего в программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы вошло 383 объекта культурного наследия. Работы над каждым требуют индивидуального подхода и более тщательной подготовки. Задача специалистов - максимально сохранить первозданную красоту и все архитектурные особенности таких зданий. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение только аттестованных специалистов.