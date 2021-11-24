Новости

В Сети появился отрывок из третьего "Мира Юрского периода" 11:02
"Доброфлот" строит гигантский холодильник для рыбы на Дальнем Востоке 11:01
Умер актер из "Гардемаринов" и "12 стульев" Гайдая Владимир Кузнецов 10:50
Детский омбудсмен создаст единый центр по работе с трудными подростками 10:44
В КПРФ рассказали о позиции Зюганова по поводу письма врачей к антиваксерам 10:40
Сериал "Зов ада" обогнал по просмотрам "Игру в кальмара" 10:38
В Москве капитально отремонтирован самый высокий дом в стиле конструктивизм 10:28
В Совете Федерации поддержали письмо главных врачей к антипрививочникам 10:24
Жителям Крайнего Севера продлили срок получения компенсации за проезд 10:20
Полпред в УрФО Владимир Якушев ушел на самоизоляцию 10:20
Эскимосы подали в суд на Данию за социальные эксперименты над детьми 10:16
Минэкономразвития не видит рисков образования "пузыря" на рынке кредитования 10:04
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны 10:02
В Ленобласти в мае 2022 года начнут принимать карту "Тройка" 09:42
58 центров госуслуг Москвы обновят в рамках масштабных ремонтных работ 09:26
США не пригласили Россию и Китай на "саммит за демократию" 09:11
ФАС предложила ужесточить условия сделок по слиянию на финансовом рынке 09:05
В Латвии запретили салют на Новый год 08:56
Объявлены номинанты на Grammy 08:49
Сергунина: В Москве откроется самый большой каток 08:14
Сильный снег и метель ожидаются в среду в Москве 07:59
Эксперт объяснила, какая поддержка полагается одиноким пенсионерам 07:50
Новая Зеландия прекращает меры по сдерживанию пандемии 07:30
В Пентагоне появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО 06:36
В Южной Корее конфискована рекордная партия кокаина 06:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
Денис Проценко объяснил, зачем врачи позвали антиваксеров в "красную зону"
Денис Проценко объяснил, зачем врачи позвали антиваксеров в "красную зону"
24.11.2021 10:28
Рубрика: Экономика

В Москве капитально отремонтирован самый высокий дом в стиле конструктивизм

Текст: Ирина Огилько

В столице завершен капитальный ремонт самого высокого дома, построенного в стиле конструктивизм. Об этом "РГ" рассказали в Фонде капитального ремонта Москвы.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сергунина: В Москве откроется самый большой каток

Дом расположен на востоке столицы, в Басманном тупике. Он был возведен силами кооперативного товарищества жильцов в 1931 году. В те годы такая практика - создавать товарищества с целью построить себе дом - была распространенной. Кооператив получал у города землю в долгосрочную аренду и строил жилое здание. Проектированием нового дома занялся архитектор Владимир Кильдишев, и к делу он подошел нестандартно. Его вдохновили многоквартирные дома Франции. В 1930-е высотный регламент позволял возводить здания не выше 8 этажей. Но на этот раз сделали исключение - центральный корпус 9-тиэтажный, боковые - 8-миэтажные. Форма дома тоже непривычная - выполнен он в виде буквы "F". Считается, что такая геометрия улучшает проветривание и проникновение света.

Еще одно ноухау дома заключается в попытке соединить общественное с частным. С первый по пятый этажи изначально строились под отдельные квартиры, а вот верхние - общежитие коридорного типа с общими кухнями и ванными комнатами. Также в доме есть общий панорамный балкон.

Ремонт в доме шел более года. Он затронул практически все внутренние коммуникации, фасад, подъезды, кровлю и подвал. Фасад дома очистили и окрасили. Восстановили все разрушения. Заменили экраны балконов. Установили новые наружные и тамбурные двери. Полностью отремонтировали кровлю дома, провели утепление минераловатными плитами. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом. Вернули и витражное остекление подъезда, изначально задуманное архитектором.

Фото: iStock
В Москве начали оцифровывать дороги

Напомним, что всего в программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы вошло 383 объекта культурного наследия. Работы над каждым требуют индивидуального подхода и более тщательной подготовки. Задача специалистов - максимально сохранить первозданную красоту и все архитектурные особенности таких зданий. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение только аттестованных специалистов.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Денис Проценко объяснил, зачем врачи позвали антиваксеров в "красную зону"
В Германии партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
ФАС предложила ужесточить условия сделок по слиянию на финансовом рынке
Шойгу: Бомбардировщики ВВС США отрабатывали нанесение ядерного удара по РФ
Вильфанд предупредил о резких перепадах температур в ряде регионов РФ
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег