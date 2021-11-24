В Москве пройдет первый международный VR фестиваль

С 26 ноября по 12 декабря в столице пройдет Первый Московский международный VR фестиваль, который объединит лучший контент в формате виртуальной реальности со всего мира. Публике представят 24 художественных VR проекта - от триллеров до медитаций, от игр до документальных сюжетов - из 12 стран. Фестиваль пройдет в Центре современного искусства МАРС, парке виртуальных развлечений ARena Space и Государственном центральном Музее Кино.

Основательница интерактивной студии Less Media Group, выступившей одним из организаторов фестиваля, Алина Михалева уверена, что мы вступаем в новую эру.

"Метаверс, омниверс - каждая компания называет это по-своему, но по сути все эти термины означают одно: мы выходим из "плоского" мира, начинается эпоха пространственного контента. Для новых видов контента нужно создавать новые платформы - именно поэтому мы запускаем Московский Международный VR фестиваль", - объясняет она.

По ее словам, фестиваль должен дать дополнительный толчок развитию индустрии в нашей стране и показать, на что способна эта технология.

Вся программа фестиваля разделена на семь тематических треков. В "Осознанность" вошли проекты, исследующие границы сознания с помощью самых смелых образов. "Высота" включила в себя работы о бескрайнем космосе и захватывающем покорении высочайшей вершины Земли - Эвереста. В секции "Сторителлинг" представлены истории о любви, сомнениях, одиночестве и смелости. В "Интерактив" вошли две анимационные игры. Трек "Арт" посвящен истории игрового кино, Собору Парижской Богоматери, а также художественным работам Беклина и Да Винчи. В "Док" вошли документальные проекты и фильмы в формате 360°.

Трек "Шедевры", посвященный VR воплощениям картин Моне, Мунка и Брейгеля, будет показан только в последний уикенд фестиваля: с 9 по 12 декабря.

Столичной публике представят проекты-победители крупнейших международных VR фестивалей. Например, The Line - трогательная история любви двух кукол в Сан-Пауло 40-х, получившая премию "Эмми "за выдающиеся инновации в иммерсивных технологиях" и признанная лучшим VR экспириенсом на Венецианском кинофестивале в 2019 году.

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского международного VR фестиваля

В показе примет участие самый масштабный из когда-либо снятых в космосе проектов - Space Explorers: The ISS Experience, который был показан на Каннском и Венецианском кинофестивалях. Для его создания космонавты МКС отсняли более 200 часов материал о жизни в космосе.

Невероятное впечатление на зрителей неизменно производит экспириенс Notes on Blindness: Into Darkness. В нем зритель погружается в ощущения британского писателя, который внезапно потерял зрение и учится жить с этим.

"С первым Московским VR фестивалем, вы сможете покорить Эверест и космос, пережить чувственный опыт с проектами Ayahuasca, Vestige и Planet, опробовать интерактив в проектах Firebird и A fisherman's tale, а также испытать погрузиться во многие другие VR проекты", - рассказывает о программе фестиваля Эммануэль Фосийон, атташе по аудиовизуальному сотрудничеству, Французский институт при Посольстве Франции в России.

Узнать подробнее о программе и самых интересных показах можно на сайте фестиваля Первый московский международный VR-фестиваль MIVR-2021. На всех московских площадках показ работ будут сопровождать специалисты, которые помогут каждому посетителю воспользоваться VR оборудованием.

Справка "РГ"

Первый Московский международный VR фестиваль объединил в себе VR работы инициативы Galaxy Network и проекта Digital France. Инициаторами и организаторами фестиваля выступили интерактивная студия Less Media Group и медиагруппа "Красный квадрат". Программные партнеры проекта: Французский институт при Посольстве Франции в России и международная инициатива Galaxy Network. Техническими партнерами проекта стали МИРЭА - Российский технологический университет и российское представительство HTC VIVE.