В Подмосковье 80% заболевших COVID-19 заразились в общественных местах

Большинство жителей Подмосковья, заболевших коронавирусом, заразились им в общественных местах. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

Она уточнила, что 45 процентов инфицированных связывают заражение с посещением мест общественного пользования, а 35 процентов - с поездками на общественном транспорте. И только 10 процентов заболевших говорят о том, что заразились коронавирусом от членов семьи.

По словам Микаиловой, один заболевший обычно подвергает прямому риску заражения 6-7 человек.