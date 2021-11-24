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24.11.2021 11:57
Рубрика: Общество

В Воронежской области целый поселок остался без воды

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 267(8618)
Почти 400 домов и около тысячи человек попали в зону чрезвычайной ситуации в Хохольском районе. Краны в поселке опытной станции Всероссийского НИИ кукурузы пересохли после аварии, которая случилась в конце октября. Людям подвозят воду в бочке.

Ранее поселок снабжала единственная артезианская скважина на улице Молодежной. Ее ввели в строй еще в 1983 году. Как сообщили местные чиновники, большие проблемы с водоснабжением возникли еще в 2020-м: скважина забилась песком, и почистить ее не представлялось возможности.

Фото: Константин Чалабанов/РИА Новости
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"С февраля 2021 года она функционировала с перебоями, быстро выходили из строя подающие насосы. В связи с этим было принято решение перебурить скважину, и 15 апреля, после ремонта, она снова была введена в эксплуатацию. Но в ноябре из-за большого разбора воды и в результате скопления мелких частиц глины снова начались проблемы. Насосы от попадания взвесей вышли из строя. В результате произошло частичное заиливание новой скважины", - пояснили в администрации Хохольского района.

С 11 ноября в поселке опытной станции ВНИИК введен режим ЧС. Последствия аварии пытается устранить ООО "Стройрембурвод", которое ремонтировало скважину весной. Ведь гарантийный срок еще не вышел. Идет компрессорная очистка фильтровой колонны от ила. Планируется перебурить дополнительную скважину и до 22 декабря установить башню Рожновского.

Жителям подвозят воду по графику. Тем, кому он не подходит, следует оставить индивидуальную заявку в администрации Петинского сельского поселения по телефону 8 (47371) 79-370 или по электронной почте petino-hohol@yandex.ru. Также можно набрать воды на водозаборе областного психоневрологического диспансера в поселке Орловка.

Тем временем прокуратура района обнаружила в работе сельской администрации нарушения закона, отметив, что "в течение длительного времени мер к устранению нарушений жилищных прав граждан не принималось". Главе поселения Лилии Ситниковой внесено представление. Предполагается, что она накажет виновных сотрудников. Кроме того, правоохранители проверяют, были ли основания объявлять в поселке режим ЧС.

А как у соседей?

В Иванове жильцам многоэтажки выставили космические счета за холодную воду. В доме N 58 на улице Свободы обитают всего 30 человек. Странные квитанции приходят третий месяц. По индивидуальным счетчикам общее потребление воды за этот период составило около 120 кубометров, а по общедомовому - 517, то есть в четыре раза больше. Это сопоставимо с объемом 20 железнодорожных цистерн, отметили в региональном отделении Народного фронта. Люди уверяют, что объяснить такой расход воды невозможно: клумбы они не поливают, в подъездах давно убирают сами. Дом не имеет управляющей организации: жильцы заключают договоры со всеми поставщиками ресурсов напрямую. В соседних домах начисления за ОДН в 20 раз ниже. Ивановцы направляли в АО "Водоканал" просьбы о перерасчете, но эффекта это не дало. "Фронтовики" выяснили, что общедомовый счетчик компания установила не в подвале дома, а в водопроводном колодце, который находится за границами балансовой ответственности дома. Из-за этого проконтролировать показания люди не могут. Насколько законно было монтировать общедомовой прибор на чужой территории - теперь проверит прокуратура.

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