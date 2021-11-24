Четырех забайкальцев заподозрили в похищении денег у сирот

Следователи УМВД РФ по Забайкальскому краю завели 14 уголовных дел о кражах, мошенничестве и угонах на членов преступной группы, которые с 2017 года наживались на доверчивых земляках.

"Предварительно установлено, что житель Забайкальского края, отбывая наказание в местах лишения свободы, вступил в преступный сговор с тремя своими знакомыми. Злоумышленники знакомились с воспитанниками социальных учреждений, которым исполнилось 18 лет, и устанавливали доверительные отношения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Они выясняли, есть ли у сирот денежные накопления, а после обманом похищали средства.

Кроме того, сообщники втирались в доверие к забайкальцам-автолюбителям, находили предлог, чтобы на время заполучить машины, а после требовали вознаграждение, чтобы их вернуть. Хозяевам транспортных средств при этом угрожали физической расправой, и те боялись обратиться в полицию.

Действия аферистов вскрылись в результате оперативной разработки сотрудников уголовного розыска. Сейчас трое из членов группы находятся под стражей, четвертый - под подпиской невыезде и надлежащем поведении. Следствие в их отношении продолжается, уголовные дела объединили в одно производство.