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24.11.2021 11:01
Рубрика: Экономика

"Доброфлот" строит гигантский холодильник для рыбы на Дальнем Востоке

Текст: Евгения Думанская

Завершено строительство основного контура одного из крупнейших складов рыбной продукции на Дальнем Востоке, сообщили в группе компаний "Доброфлот".

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
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Рефрижераторный склад площадью свыше девяти тысяч квадратных метров располагается в городе Большой Камень. Он сможет вмещать около 15 тысяч тонн замороженной рыбной продукции. Проект участвует сразу в трех номинациях премии "Звезда Дальнего Востока".

Сейчас идут работы по установке морозильного оборудования, которое будет поддерживать внутри склада температуру -25 градусов. Объект располагается в непосредственной близости от морского причала и позволит обеспечить эффективную логистику, а также непрерывность холодовой цепочки как при транспортировке сырья на береговые перерабатывающие заводы "Доброфлот" в Приморском крае, так и при доставке рыбной продукции в центральные регионы России.

Как отметил управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов, проект позволит выстроить полный цикл логистических операций собственными мощностями, а также обрабатывать грузы от сторонних компаний.

"Организация логистического комплекса также поможет обрабатывать грузы от сторонних компаний, что особенно важно при существующем дефиците холодильных складов в регионе", - сказал он.

В рамках создания логистического комплекса в Большом Камне группа компаний "Доброфлот" в мае 2021 года завершила строительство сухого склада площадью пять тысяч квадратных метров, который используется для размещения банкотары, расходных материалов и готовой продукции. Кроме того, была оборудована специальная площадка для обработки и хранения до 200 рефрижераторных контейнеров. Завод по переработке минтая "Новый мир" построен в рамках государственной программы "инвестиционных квот". В год предприятие выпускает более десяти тысяч тонн продукции глубокой переработки. Сформирован валовый региональный продукт на сумму более 300 миллионов рублей в год. Кроме того, реализация проекта позволила создать более тысячи рабочих мест.

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