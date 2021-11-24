Рестораны уходят в ночное

На Камчатке начали смягчать антиковидные меры: с 26 ноября заведениям общепита разрешат работать ночью при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Сейчас кафе и рестораны в регионе закрываются в 23.00.

- Правда, посетители должны будут предъявить один из документов: сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, документ установленного образца, подтверждающий наличие антител к коронавирусу, - сказал глава региона Владимир Солодов.

Ожидается, что это решение поможет бизнесу, который задействован в сфере общепита. Кроме того, губернатор выступил с инициативой снять антиковидные ограничения в районах, где прививку от коронавируса получили 80 процентов взрослого населения. Пока таких районов два - Соболевский и Алеутский муниципальные округа. Будет создана интерактивная цветовая карта с "зелеными" районами. В таких населенных пунктах разрешат снимать ограничения при хороших темпах вакцинации. Сейчас обсуждается разрешение на проведение в "зеленых" зонах детских новогодних утренников.

Корпоративы с кодом

В Новгородской области предновогодние корпоративы в этом году все-таки пройдут. Банкеты в регионе разрешили с 1 декабря. Правда, гостями застолий станут только вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане, имеющие QR-код.

Еще одно послабление касается наполняемости кинотеатров и театров - этот показатель с 1 декабря разрешили увеличить с 50 процентов до 75. Пускать в развлекательные учреждения, впрочем, продолжат только владельцев антиковидных документов.

А вот родители смогут посещать без QR-кода кружки и секции, в которых обучаются их дети. Такие решения власти приняли по итогам недавнего заседания регионального оперативного штаба, обусловив их улучшением эпидемиологической обстановки. По сравнению со второй половиной октября, когда были заняты более 95 процентов коек в стационарах, ситуация действительно улучшилась. Новгородская область, кстати, стала одним из первых российских регионов, продливших нерабочие дни. Большинство учреждений в регионе не функционировали с 25 октября по 14 ноября. Такая трехнедельная передышка пошла системе здравоохранения на пользу.

Жителей Оренбургской области тоже ждут некоторые послабления. Например, там сняли ограничения по количеству участников мероприятий в заведениях общепита. Таким образом, в регионе теперь снова можно проводить свадьбы и корпоративы в кафе и ресторанах. Ранее действовало правило: число гостей не могло превышать 30 человек. Но по-прежнему приостановлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте жителей региона старше 65 лет, если они не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели за последние полгода.

Прививка на дом

К Рождеству жители Нижегородской области старше 60 лет должны быть полностью привиты от коронавируса. В постановлении главного санитарного врача региона Наталии Кучеренко приводятся тревожные цифры. В ноябре 2021 года по сравнению с октябрем отмечен рост заболеваемости в этой возрастной группе на 31,2 процента.

"В октябре на долю лиц старше 60 лет приходилось 23,8 процента от всех зарегистрированных случаев COVID-19, в ноябре - 25,6 процента. Среди указанного контингента чаще развиваются более тяжелые и осложненные формы коронавирусной инфекции", - говорится в документе. Несмотря на обязательность, применять меры административного воздействия никто не собирается, подчеркнула заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Требование обязательности вакцинации по-прежнему не распространяется на имеющих противопоказания к прививке. По статистике, их не так много: к примеру, наличие заболеваний в острой фазе или аллергических реакций. А вот хронические диагнозы, по ее словам, являются не противопоказанием, а показанием к прививке, поскольку они увеличивают риск осложнений при заболевании.

- Для пожилых риск заболеть связан с их большей восприимчивостью к инфекции. Заболеть можно даже не выходя из дома. Социальные работники, родные, близкие могут быть носителями заболевания. Поэтому в окружении лиц, которых нельзя привить, обязательно должны быть все вакцинированы, чтобы создать некий эффект кокона, - пояснила она.

За прививки будут отвечать медицинские учреждения, которым предписано обеспечить вакцинацию первым компонентом до 17 декабря, вторым - до 7 января. Важно развести потоки вакцинирующихся и обычных пациентов. Кстати, при необходимости медики приедут сделать прививку на дом или же соцработники доставят пациента в пункт вакцинации.

Чат с пациентом

В Самарской области чат-бот отслеживает состояние здоровья больных COVID-19, которые лечатся на дому, а также пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. "Общаться" с таким медицинским помощником сможет любой желающий со смартфона - в любом из трех мессенджеров: Viber, WhatsApp и Telegram.

Корреспондент "РГ" проверил сервис в мессенджере Telegram. Он предлагает нажать кнопку start, после чего начинается "диалог". Бот предлагает заполнить анкету, но перед этим в чат нужно написать свое имя и номер телефона. После такой регистрации бот предлагает ответить на восемь вопросов о состоянии здоровья. Предполагается, что опрос занимает не больше двух минут.

В минздраве региона рассказали, что если анкетирование покажет ухудшение состояния пациента, то врач амбулаторного центра свяжется с больным по телефону и при необходимости вызовет бригаду медиков.

Напомним также, что в Самарской области с 2020 года робот помогает медработникам следить за состоянием здоровья пациентов с ковид. Он по телефону связывается с пациентом и узнает, изменилось ли состояние больного: есть ли повышенная температура, ощущается ли слабость, боль в мышцах и суставах, одышка. В случае ухудшения самочувствия бот передает результаты опроса специалистам координационного центра амбулаторной медицинской помощи на базе Самарской городской клинической поликлиники N 15. После этого информация о состоянии пациента направляется лечащему врачу. За период пандемии роботизированный помощник сделал более 300 тысяч звонков жителям.