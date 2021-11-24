На Камчатке снимут ограничения в районах с 80% привитого населения

Глава Камчатского края Владимир Солодов выступил с инициативой снять антиковидные ограничения в районах, где прививку от коронавируса получили 80 процентов взрослого населения.

Пока таких районов в регионе два - Соболевский и Алеутский муниципальный округ. По словам губернатора края, будет создана интерактивная цветовая карта с "зелеными" районами.

- В "зеленых" населенных пунктах можно будет снимать ограничения при достижении плановых параметров вакцинации, - приводятся на сайте правительства региона слова Владимира Солодова.

Сейчас обсуждается разрешение на проведение в "зеленых" зонах детских новогодних утренников.

Справка "РГ"

В Камчатском крае от COVID-19 привиты 116 тысяч 818 человек.