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24.11.2021 16:52
Рубрика: Власть

Шойгу: Военные учебные центры должны регулярно проходить аттестацию

Текст: Юрий Гаврилов
По итогам заседания коллегии Минобороны РФ, где рассматривали расширение практики военной подготовки студентов гражданских вузов, глава ведомства Сергей Шойгу дал ряд поручений.
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

"Необходимо подготовить график регулярной аттестации военных учебных центров. Это касается не только тех, по кому мы сегодня приняли решение, но и всех учебных центров", - распорядился министр. По его мнению, аттестацию по кадровому составу и по основным фондам - учебным пособиям, тренажерам - необходимо проводить в военных учебных центрах один раз в три года или в пять лет. Шойгу объяснил, зачем это нужно. "Чтобы у нас так не получалось, что мы создаем очередной учебный центр, а потом он превращается в кружок по интересам. Для нас это слишком важно и серьезно. Как и было сказано в Послании Верховного главнокомандующего", - сказал глава оборонного ведомства.

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Шойгу также уверен, что в военных учебных центрах нужно дать возможность обучаться не только юношам, но и девушкам. "Огромное желание у девушек заниматься на специальностях, которые определены для этих высших учебных заведений. Надо продолжать и определять вузы, в которых могут проходить обучение, в том числе, девушки, чтобы у них была возможность в дальнейшем поступать на военную службу по контракту. Особенно - по тем специальностям, которые требуют хорошего образования, хорошей подготовки и являются для нас дефицитными и важными с учетом того, что самые высокие технологии пришли в армию", - поделился соображениями министр.

Его отдельное поручение связано с помощью создаваемому в Якутске военному учебному центру. "Я бы обратил внимание на военный учебный центр в Якутске. Этот учебный центр необходимо с нашей стороны поддержать и обеспечить всей необходимой техникой по тем специальностям, которые там будут готовить", - распорядился Шойгу.

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