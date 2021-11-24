В Хабаровске задержали пособника террористов

Хабаровские правоохранители задержали пособника международной террористической организации. Им оказался 26-летней уроженец одной из среднеазиатских республик, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Как полагают правоохранители, мужчина, проживая в Хабаровске, регулярно переводил деньги на счета одного из вооруженных формирований, являющегося частью запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

Кроме того, силовики выяснили, что четверо соотечественников подозреваемого знали о его деятельности, однако не сообщили об этом в правоохранительные органы. Против них также были возбуждены уголовные дела.