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24.11.2021 04:02
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске задержали пособника террористов

Текст: Ольга Коваль

Хабаровские правоохранители задержали пособника международной террористической организации. Им оказался 26-летней уроженец одной из среднеазиатских республик, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

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В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Как полагают правоохранители, мужчина, проживая в Хабаровске, регулярно переводил деньги на счета одного из вооруженных формирований, являющегося частью запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

Кроме того, силовики выяснили, что четверо соотечественников подозреваемого знали о его деятельности, однако не сообщили об этом в правоохранительные органы. Против них также были возбуждены уголовные дела.

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