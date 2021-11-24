В Якутии столкнулись судно на воздушной подушке и микроавтобус

На реке Лене в районе "Зеленого луга" в Якутии столкнулись судно на воздушной подушке "Хивус" и микроавтобус Toyota Hiace. По предварительным данным, пострадали трое пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, за рулем автомобиля находился 24-летний житель Якутска. В результате столкновения пострадали пассажиры судна на воздушной подушке - две женщины и мужчина. Их госпитализировали в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники транспортной полиции выясняют причины, по которым водитель микроавтобуса выехал на лед при нефункционирующей переправе, и устанавливают все обстоятельства аварии.