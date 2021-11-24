В Минвостокразвития разработают меры, чтобы абитуриенты выбирали вузы ДФО

В Минвостокразвития намерены прервать тренд, когда 40% дальневосточных школьников поступают в вузы за пределами макрорегиона. Об этом заявил глава министерства Алексей Чекунков.

"Практически каждый второй школьник, обучающийся на Дальнем Востоке, сейчас поступает в вузы не на территории ДФО. Это одна из крупнейших и самых сложных для нас причин оттока населения с Дальнего Востока", - сказал Чекунков на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде.

По данным Минвостокразвития, около 40% абитуриентов по состоянию на 2020 год поступили в вузы в других регионах, причем часть из них переехала из Дальневосточного федерального округа еще во время учебы, в 8-10-м классах.

"Для нас важнейшая задача - прервать этот тренд, с этой целью и ведется работа по созданию новых кампусов", - подчеркнул Алексей Чекунков. Так, планируется создать новый межвузовский кампус в Хабаровском крае.