Новости

Конвой МЧС России доставит в Донбасс 92 тонны медикаментов 12:26
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил 12:20
Росздравнадзор передаст в прокуратуру данные об антипрививочниках из СМИ и соцсетей 12:17
СМИ: У попавшей в больницу Светланы Светличной коронавирус 12:16
Москалькова: Сегодня изменился подход к формированию очереди на соцжилье 12:08
В СФ предложили дать льготы педагогам и медикам на приобретение жилья в ДФО 12:07
Фото: в Доме кино началось прощание с Ниной Руслановой 12:04
В ФРГ из-за пандемии ужесточат правила пользования общественным транспортом 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 2 533 новых случая COVID-19 11:56
В Москве 17-летний блогер остановлен за езду без прав на мамином Land Cruiser 11:53
Умер лауреат премии "Грэмми", джазмен Слайд Хэмптон 11:52
Умер актер Фолькер Лехтенбринк 11:47
Власти планируют создание госоператоров строительства жилья 11:47
МИД РФ: Доказательств концентрации российских военных на границе с Украиной нет 11:45
Рукопись Эйнштейна ушла с молотка во Франции за 11,6 млн евро 11:42
"Капсула Мини" получила новые цвета 11:36
У Медведева украли часы во время финала Итогового турнира АТР 11:36
Украина сообщила о начале спецоперации на границе с Беларусью 11:34
В Москве подорожало жилье на первичном рынке 11:25
Промышленность РФ снизит использование озоноразрушающих веществ на 20% 11:22
Умер писатель-фантаст и переводчик Стругацких Микель Берсело 11:14
Прима Большого театра Мария Александрова госпитализирована с COVID 11:11
Умерла актриса из "Щита и меча" Владимира Басова Кристина Ласцар 11:07
С блогера Била взыскали 27 тысяч рублей за простой автобусов 11:07
Захарова: Глава МИД Швеции исказила главные темы переговоров с Лавровым 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 12:07
Рубрика: Власть

В СФ предложили дать льготы педагогам и медикам на приобретение жилья в ДФО

Текст: Дмитрий Гончарук

Медицинским и педагогическим работникам на Дальнем Востоке следует дать возможность приобретать жилье на льготных условиях, считает председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Банки удерживают на минимуме ставки по льготной ипотеке

"Сложной остается ситуация с привлечением медицинских и педагогических кадров для работы на Дальнем Востоке. Считаю, что для решения данной проблемы необходимо расширять меры поддержки данных специалистов. В том числе, предоставив им возможность приобретать жилье на льготных условиях", - предложил Шевченко на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде.

Кроме того, он обратил внимание на то, что важный фактор создания комфортных условий жизни на Дальнем Востоке - обеспечение качественной медицинской помощью.

Для этого необходимо учитывать специфику и особенности этого макрорегиона.

"Например, в рамках мероприятий, проводимых в Совете Федерации, мы часто слышали от представителей дальневосточных субъектов о несовершенстве методики, по которой распределяются субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования", - продолжил Андрей Шевченко.

У применяемого в методике коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг предельное значение равно 4,5. "Однако у пяти дальневосточных субъектов значение этого коэффициента выше. Данное обстоятельство препятствует получению дальневосточными регионами субвенции в объеме, который им необходим", - добавил он.

В проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрено увеличение объема соответствующих субвенций. Так, с 2022 года в субвенции учтено увеличение предельного значения показателя коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для регионов Дальнего Востока с 4,5 до 5,5.

"Вместе с тем, это требует внесения изменений в методику распределения субвенций. Прошу Министерство здравоохранения ускорить работу по подготовке соответствующего акта правительства", - заявил глава комитета. Он пообещал, что в рамках парламентского контроля сенаторы будут внимательным образом следить за этим.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации ДФО

Главное сегодня

На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
За сутки в России подтверждено 33 558 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Германии партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил
Украина сообщила о начале спецоперации на границе с Беларусью
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров