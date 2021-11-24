В СФ предложили дать льготы педагогам и медикам на приобретение жилья в ДФО

Медицинским и педагогическим работникам на Дальнем Востоке следует дать возможность приобретать жилье на льготных условиях, считает председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

"Сложной остается ситуация с привлечением медицинских и педагогических кадров для работы на Дальнем Востоке. Считаю, что для решения данной проблемы необходимо расширять меры поддержки данных специалистов. В том числе, предоставив им возможность приобретать жилье на льготных условиях", - предложил Шевченко на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде.

Кроме того, он обратил внимание на то, что важный фактор создания комфортных условий жизни на Дальнем Востоке - обеспечение качественной медицинской помощью.

Для этого необходимо учитывать специфику и особенности этого макрорегиона.

"Например, в рамках мероприятий, проводимых в Совете Федерации, мы часто слышали от представителей дальневосточных субъектов о несовершенстве методики, по которой распределяются субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования", - продолжил Андрей Шевченко.

У применяемого в методике коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг предельное значение равно 4,5. "Однако у пяти дальневосточных субъектов значение этого коэффициента выше. Данное обстоятельство препятствует получению дальневосточными регионами субвенции в объеме, который им необходим", - добавил он.

В проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрено увеличение объема соответствующих субвенций. Так, с 2022 года в субвенции учтено увеличение предельного значения показателя коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для регионов Дальнего Востока с 4,5 до 5,5.

"Вместе с тем, это требует внесения изменений в методику распределения субвенций. Прошу Министерство здравоохранения ускорить работу по подготовке соответствующего акта правительства", - заявил глава комитета. Он пообещал, что в рамках парламентского контроля сенаторы будут внимательным образом следить за этим.