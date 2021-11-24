В столице Еврейской автономной области объявили режим ЧС из-за циклона

Второй день жители столицы ЕАО Биробиджана вынуждены добираться на работу пешком, в буквальном смысле прорывая себе дорогу среди сугробов. Автобусы не ходят, ведь дороги не удается нормально расчистить. Масштабы бедствия стали настолько серьезными, что в Биробиджане уже объявили режим чрезвычайной ситуации.

В Биробиджане не хватает снегоуборочной техники, чтобы быстро привести в порядок дворы. Фото: Александр Музыка/ТАСС

Снегопад начался в понедельник. Тогда циклон накрыл сразу несколько дальневосточных регионов, в том числе Камчатку, Якутию, Приморье и Хабаровский край. В маленькой Еврейской автономной области к нему оказались не готовы совсем.

К вечеру снега в центре региона навалило столько, что встали автобусы. Люди добирались с работы домой пешком из одного конца города в другой. К примеру, площадь Биробиджана не велика - всего 169 квадратных километров, но в морозный день преодолеть даже такое расстояние - это скорее испытание, чем приятная прогулка. Поэтому большой благодарностью люди прониклись к полицейским и сотрудникам областного главка МЧС, которые весь вечер и ночь помогали им добираться домой, используя для этих целей служебные машины.

На следующее утро, несмотря на то что с двух часов ночи шла расчистка дорог, общественный транспорт не смог выйти на линию. Снег продолжал идти, и все старания рабочих прошли впустую.

Из-за непогоды отменили занятия в школах. Детские сады, учреждения дополнительного образования и спортивные секции продолжили работать по расписанию, но родителям посоветовали оставить детей дома и не выходить на улицу без необходимости. Работодателям рекомендовали на время прохождения циклона перевести сотрудников на удаленный режим работы.

- Ситуация непростая, такое в Биробиджане на моей памяти впервые, - выступил с видеообращением в социальных сетях глава города Александр Головатый. - Не паникуйте, сохраняйте спокойствие и, по возможности, помогайте коммунальщикам расчищать дворовые территории.

К вечеру снега в столице региона навалило столько, что встали автобусы. Люди добирались с работы домой пешком из одного конца города в другой

На этот призыв откликнулись многие биробиджанцы. Целыми семьями они вышли с лопатами, чтобы помочь расчистить дворы и тротуары от снега.

- Сегодня с утра кинули клич и решили организовать субботник. У нас очень дружный двор и мы всегда сообща наводим порядок. Никто и никогда от работы не уклоняется, - рассказала жительница дома N 44 на улице Набережной Наталья Коренева. - С утра мужчины расчищали проходы к подъездам, а после обеда уже и остальные подключились к работе.

Пока люди откапывали дороги у подъездов и входы в офисы, на одной из городских улиц застрял снегоуборочный КамАЗ. Три часа понадобилось огромной машине, чтобы выбраться из снежного плена. Что уж говорить о небольших легковушках, которые застревали повсеместно.

За сутки в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Пришлось принять решение о введении ЧС. По предварительным оценкам, на полную ликвидацию последствий снежного циклона понадобится около двух недель.

МЧС

В регионы, подверженные особо сильным снегопадам и метелям, спасатели доставляют дополнительную высокопроходимую технику. Вчера весь день велись ремонтно-восстановительные работы в 8 населенных пунктах Хабаровского края. МЧС организовало дежурство на основных выездах из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

"В Вяземский район Хабаровского края для оказания помощи в расчистке дорог федерального и регионального значения направлена дополнительная инженерная техника. Кроме того, вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставит продукты питания для жителей и бригаду энергетиков с транспортным средством для проведения ремонтно-восстановительных работ на линиях электросетей в селе, где сложилась наиболее сложная обстановка", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС России.

На Комсомольской и Владивостокской трассах развернуты мобильные пункты обогрева для водителей. А на некоторых трассах движение вообще ограничено. На федеральной трассе Р-297 оперативная группа в районе 2006 км на специальном автомобиле с мобильным узлом связи информирует водителей о прекращении движения и возможности размещения в ближайших стационарных пунктах обогрева и приема пищи. Там за сутки выпало более полуторамесячной нормы снега.

Подготовил Тимофей Борисов