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24.11.2021 14:46

Инвестпроекты по молочным фермам в Чувашии получат поддержку

Текст: Сергей Кирсанов
Инвестиционные проекты по созданию и модернизации молочных ферм в Чувашии получат поддержку из федерального бюджета.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, до конца этого года сельхозпроизводителям перечислят 36,5 миллиона рублей. Средства выделены по итогам конкурсного отбора инвестиционных проектов, направленных на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Он проводился федеральным минсельхозом.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В ведомстве пояснили, что в рамках реализации инвестиционных проектов в Батыревском районе построена ферма по выращиванию крупного рогатого скота молочных пород на 250 голов, а в Чебоксарском районе построена молочная ферма на 600 голов.

- Создание новых объектов и модернизация существующих повышает эффективность молочного животноводства и способствует увеличению производства молока в республике для удовлетворения потребности населения в цельном молоке и продуктах его переработки, - отметили в минсельхозе Чувашии.

Вместе с тем, министерство перечислило аграриям республики свыше 1,9 миллиарда рублей из средств государственной поддержки. Это 77,1 процента от годового плана в более чем 2,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 743,1 миллиона рублей выделены из федерального бюджета, 1 миллиард 239,3 миллиона рублей - из республиканского.

В полном объеме переведены средства сельхозпредприятиям на приобретение техники и оборудования, гранты на развитие семейных животноводческих ферм, а также гранты сельскохозяйственным перерабатывающим кооперативам. Кроме того, полностью выплачены субсидии на приобретенное зерно у сельхозпроизводителей республики, чтобы не допустить роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

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