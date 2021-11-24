Коммунальщики Ижевска отказались обслуживать дом с рухнувшим потолком

В Удмуртии управляющая компания (УК) отказывается ремонтировать старый дом из-за долгов собственников. При этом владельцы квартир не хотят оплачивать коммунальные услуги, поскольку считают, что платить не за что. Пока стороны выясняют отношения, в разрушающемся здании появляются новые жильцы, для которых чем хуже, тем лучше.

Ижевчанка Наталья Подколзина демонстрирует нового соседа - весьма упитанную личинку жука-короеда. Насекомое прекрасно себя чувствует в нечеловеческих условиях: сырые ветхие деревянные балки и стены - отличное место для его обитания и пропитания.

- Вот так и живем, - разводит руками Наталья. - Все прогнило, балка провалилась, ее уже съели. А кроме короеда, никто и не шевелится.

Сегодня в этой коммунальной квартире дома N 89 поселка Машиностроителей (так называется микрорайон Ижевска) живут насекомые и семья Натальи - она, ее мама, двое детей, два внука. Год назад съехала соседка. И сделала это вовремя - на следующий день после переезда в ее комнате рухнул потолок. Наталья считает, что авария случилась из-за прогнившей трубы отопления.

- Просили, звонили, требовали - все напрасно, - поясняет Подколзина. - Но мы же не просим ремонт в комнатах. Мы просим устранить течь, заменить эту трубу, чтобы из нее больше не бежала вода. Остальное мы, конечно, сами сделаем.

В управляющей компании (УК) пояснили: дом задолжал за коммунальные услуги. Пока люди не рассчитаются, бригады на объект не поедут. Наталья еще платит, но близка к тому, чтобы присоединиться к соседям, которые не хотят просто так отдавать деньги.

- Нас тут считают асоциальными элементами, мол, все алкоголики и тунеядцы. Да, район не самый благополучный, и люди разные, и дом старый... Что с нами возиться? - вздыхает женщина.

Когда сосед - жук-короед. Фото: региональное отделение ОНФ в Удмуртии

От безысходности она отправила жалобу в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Ответом стал визит экспертов, которые пришли, посмотрели и сделали выводы.

- Видно, что нога коммунальщиков здесь давно не ступала, - говорит Евгений Сомов, активист регионального отделения ОНФ. - Наши эксперты, осмотрев квартиры, пришли к выводу, что со стороны УК работа по должному содержанию дома не проводится и не проводилась.

Общественники отправили свою жалобу на бездействие коммунальщиков в госжилинспекцию. Там ее приняли и тоже обещали разобраться, но предупредили: ремонт перекрытий и балок собственникам квартир в любом случае придется проводить за свой счет.

При этом Ренат Зиганшин, главный жилищный инспектор Удмуртии, пояснил:

- В жилищном законодательстве и региональном законе о капремонте отсутствует такой вид работ, и собственники, даже приняв решение о необходимости ремонтировать межэтажные перекрытия, не смогут это сделать.

Между тем

Другое дело, если дом признают аварийным. Тогда люди смогут рассчитывать или на капремонт за счет бюджета, или на новые квартиры. Как поясняют юристы, эта процедура - долгая история. И пока предлагают пойти другим путем.

"Можно подать на УК иск в суд и доказать, что ее бездействие стало причиной ветхости и обрушения конструкций, - посоветовали специалисты в области права. - Но в этом случае придется запастить терпением, временем и деньгами, так как нужно будет потратиться на серьезную экспертизу".

Ни лишнего времени, ни денег у Натальи Подколзиной нет. А теперь исчез еще и формальный повод для официальной жалобы - после вмешательства общественников коммунальщики все-таки приехали в квартиру и заделали дыру в потолке. Правда, так и не выяснив причину обрушения.