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24.11.2021 14:34

Необорудованные пляжи в Чувашии включат в программу развития туризма

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии за счет программы развития туризма планируется увеличить число благоустроенных мест для отдыха на водных объектах.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

О такой возможности заявил глава республики Олег Николаев на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Ввиду того, что на сегодняшний день появляется возможность территории вокруг водоемов использовать в инвестиционных целях, естественно, мы должны на эти объекты смотреть шире. Поэтому прошу в этом направлении активно работать, - сказал Николаев руководителям администраций районов и городов.

По словам вице-премьера - министра экономического развития Чувашии Дмитрия Краснова, в ведомстве ждут предложений от муниципальных образований по водным объектам, которые могут быть включены в программу по развитию инфраструктуры индустрии гостеприимства и туризма. При этом заявку можно подать не только на естественные, но и на искусственные водоемы.

Минувшим летом из 1814 водных объектов в республике для отдыха людей были оборудованы только 123. Подготовительный период к купальному сезону длился чуть ли не до начала июля, отметили спасатели. Неготовность муниципальных образований наряду с купанием граждан в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения была названа одной из причин роста гибели людей на воде.

Заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Чувашии Валерий Алексеев рассказал, что в купальный сезон 2021 года было зарегистрировано 34 происшествия (рост на 54,5 процента). Погибли 33 человека, включая троих детей, спасено два человека. Всего с начала года жертвами происшествий на водных стали 37 человек.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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На осенне-зимний период органы местного самоуправления по рекомендации спасателей должны выявить несанкционированные места выезда транспорта на водоемы и оградить их.

Кроме того, Олег Николаев поручил провести разъяснительную работу среди жителей республики об изменениях в Законе "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике", которые касаются правил безопасности на воде. За купание в необорудованных местах предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. В ближайшее время в регионе планируется ввести наказание за движение транспортных средств по льду водных объектов вне ледовых переправ.

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