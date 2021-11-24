Необорудованные пляжи в Чувашии включат в программу развития туризма

В Чувашии за счет программы развития туризма планируется увеличить число благоустроенных мест для отдыха на водных объектах.

О такой возможности заявил глава республики Олег Николаев на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Ввиду того, что на сегодняшний день появляется возможность территории вокруг водоемов использовать в инвестиционных целях, естественно, мы должны на эти объекты смотреть шире. Поэтому прошу в этом направлении активно работать, - сказал Николаев руководителям администраций районов и городов.

По словам вице-премьера - министра экономического развития Чувашии Дмитрия Краснова, в ведомстве ждут предложений от муниципальных образований по водным объектам, которые могут быть включены в программу по развитию инфраструктуры индустрии гостеприимства и туризма. При этом заявку можно подать не только на естественные, но и на искусственные водоемы.

Минувшим летом из 1814 водных объектов в республике для отдыха людей были оборудованы только 123. Подготовительный период к купальному сезону длился чуть ли не до начала июля, отметили спасатели. Неготовность муниципальных образований наряду с купанием граждан в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения была названа одной из причин роста гибели людей на воде.

Заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Чувашии Валерий Алексеев рассказал, что в купальный сезон 2021 года было зарегистрировано 34 происшествия (рост на 54,5 процента). Погибли 33 человека, включая троих детей, спасено два человека. Всего с начала года жертвами происшествий на водных стали 37 человек.

На осенне-зимний период органы местного самоуправления по рекомендации спасателей должны выявить несанкционированные места выезда транспорта на водоемы и оградить их.

Кроме того, Олег Николаев поручил провести разъяснительную работу среди жителей республики об изменениях в Законе "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике", которые касаются правил безопасности на воде. За купание в необорудованных местах предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. В ближайшее время в регионе планируется ввести наказание за движение транспортных средств по льду водных объектов вне ледовых переправ.