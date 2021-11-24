Пермский театр "У Моста" показал в Ереване трагедию "Макбет"

Постановку именитый пермский коллектив привез на Шекспировский фестиваль, который проходит в Ереване ежегодно вот уже 15 лет.

В этом году в нем приняли участие 15 театров из семи стран: Болгарии, Франции, США, Армении, Ирана, Украины и России. Всего на различных сценических площадках Еревана показали 15 спектаклей по произведениям Шекспира.

Пермский театр "У Моста" и Родопский драматический театр из Болгарии стали хедлайнерами международного театрального фестиваля и "Макбет" в постановке режиссера и основателя театра Сергея Федотова стал настоящим событием.

- Несмотря на то что мы выступали в Армении впервые, зал был переполнен. Зрителей было очень много, пришлось даже задержать начало на полчаса. В зале Русского театра имени Станиславского, где мы играли, всего 650 мест, организаторы поставили дополнительные стулья, но люди сидели даже на ступеньках, многие смотрели спектакль стоя, - отмечают актеры театра "У Моста".

Отдельным ярким событием стала репетиция "Макбета" на территории старинной крепости Эребуни, которой 2800 лет. Актеры "У Моста" не впервые проводят репетиции в исторических локациях, для большего погружения в атмосферу. Так, например, на гастролях в Ирландии, "Калеку с Инишмана" играли непосредственно на острове Инишман. "Вий" Гоголя репетировали на Украине на кладбище. В Македонии "Зверь" играли в старинном монастыре.

Помимо этого, в рамках шекспировского театрального фестиваля проводилась серия мастер-классов и тематических семинаров от участников.

Сергей Федотов провел мастер-класс "Практическое воплощение системы Михаила Чехова", на который пришло более 100 участников.

Справка "РГ"

Ереванский Шекспировский театральный фестиваль является членом Союза европейских шекспировских фестивалей. На сегодняшний день в сеть его фестивалей входят фестивали Румынии, Венгрии, Великобритании, Чехии, Германии, Испании, Армении.