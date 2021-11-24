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24.11.2021 16:35

Пермское Минимущество увеличило объем услуг для населения и хозсубъектам

Текст: Константин Бахарев
При непосредственном участии министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края был согласован проект генерального плана краевого центра со всеми федеральными учреждениями. Это произошло впервые.
В 2022 году в минимущество поступило более тысячи различных обращений в сфере градостроительства и землепользования. Фото: Администрация губернатора Пермского края В 2022 году в минимущество поступило более тысячи различных обращений в сфере градостроительства и землепользования. Фото: Администрация губернатора Пермского края
В 2022 году в минимущество поступило более тысячи различных обращений в сфере градостроительства и землепользования. Фото: Администрация губернатора Пермского края

В минимуществе подвели итоги по предоставлению различных услуг в области градостроительства и землепользования. Данные в этой сфере касаются как населения, так и различных хозяйствующих субъектов. Минимущество огласило результаты своей деятельности на середину ноября.

Дело в том, что с конца 2021 года, благодаря предложению Дмитрия Махонина, губернатора Пермского края, все полномочия, касающиеся изменений, вносимых в генплан и правила землепользования застройки (ПЗЗ) краевого центра, переданы на региональный уровень. Заниматься этим, а также принимать различные решения и утверждать необходимые документы было поручено краевому министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Инициатива Дмитрия Махонина полностью себя оправдала и показала свою эффективность. С начала 2022 года в минимущество поступило 497 различных заявлений, касающихся изменений в ПЗЗ, а также более восьмисот обращений по планировке земель, имеющих отношение к Перми. Раньше, когда эти вопросы были в компетенции городских властей, показатели были заметно ниже.

Также планомерная работа министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края привела к тому, что региональное правительство утвердило изменения в генплан краевой столицы. Помимо этого, кае отмечают в минимуществе, проект генерального плана был согласован впервые за довольно продолжительный срок на федеральном уровне.

- Мы воссоздали градостроительный совет Пермского края, в работе которого принимают активное участие специалисты этой сферы, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Этот орган занимается координацией градостроительной деятельности региона. Градсовет будет главным ведомством, отражающим политику края в строительной отрасли и области земельных отношений. Этот касается не только больших городов, но и всех населенных пунктов.

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