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23.11.2021 23:27
Рубрика: Власть

Прокуроры отстояли право осужденного на пенсию

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Право на пенсию по старости в нашей стране имеют все, даже те граждане, которые на закате жизни попали в места не столь отдаленные.
Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается в трудовой стаж. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается в трудовой стаж. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается в трудовой стаж. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Причем, по официальным данным ФСИН, количество осужденных граждан в возрасте старше 60 лет в России растет каждый год вот уже шесть лет. Так, в 2015 году сидельцев пенсионного возраста было 7867 человек, в 2018-м - уже 8740, в 2019-м - 9013, а в 2020-м - уже 9381. Практически все эти люди имеют право на страховую пенсию, даже если они большую часть жизни провели в колониях и там же работали.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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С 1 сентября 1992 года согласно закону время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается в страховой стаж. Документы и справки осужденных пенсионеров в ПФР передает администрация исправительного учреждения. Но бывает, что какие-то документы утеряны или просто были неправильно оформлены, и тогда что-то доказать из-за решетки будет практически нереально. Именно такой случай произошел с 64-летним осужденным, который отбывает срок в одной из колоний Верхнекамского района Кировской области. Пенсионный фонд отказал мужчине в начислении пенсии, сославшись на ошибки в документах, хотя он еще с середины 70-х годов трудился на различных производственных предприятиях области. Тогда несостоявшийся пенсионер обратился в областную прокуратуру.

"В ходе проверки мы выяснили, что решение об отказе оформления страховой пенсии по старости было мотивировано наличием ошибок при указании его фамилии, сокращении имени и отчества", - рассказал корреспонденту "РГ" помощник прокурора Кировской области Денис Сухомлин.

Именно эти недостатки, по мнению специалистов регионального управления ПФР, не позволили достоверно определить период трудоустройства и высчитать страховой стаж гражданина. Хотя то, что не удалось выяснить по каким-то причинам специалистам ПФР, удалось прокурорам, которые подняли архивные документы.

"Да, действительно они содержали сокращения: были указаны фамилия, а также первые буквы имени и отчества Ал. Ил.", - отметил Сухомлин.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Вместе с тем, по его словам, сопоставив эти документы с другими доказательствами, в том числе с зарплатными ведомостями и личными карточками работников, прокуроры установили отсутствие однофамильцев мужчины. Очевидны были и описки при указании фамилии гражданина путем ошибочного использования буквы "а" вместо "о". Для того чтобы справедливость восторжествовала, прокурор Верхнекамского района обратился в интересах осужденного пенсионера с гражданским иском в суд.

По итогам рассмотрения иска суд обязал региональное управление ПФР восстановить в полном объеме нарушенные права гражданина.

В регионах Власть Работа власти Судебная система Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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