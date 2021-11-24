В Чебоксарах организуют уникальную в ПФО квест-комнату

В столице Чувашии будет организована квест-комната антинаркотической направленности. Инициативу, выдвинутую МВД по ЧР, поддержал глава республики Олег Николаев.

Озвучивая идею на заседании региональной антинаркотической комиссии, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Данис Шакуров отметил, что целевой аудиторией проекта могут быть учащиеся старших классов, студенты средне-специальных и высших учебных заведений, а также молодежь из группы риска.

- В настоящее время подобные игры пользуются популярностью среди подрастающего поколения. Подобную локацию, аналога которой на сегодняшний день нет в Приволжском федеральном округе, возможно создать в Чебоксарах на базе существующих площадок, тем самым проработать методы профилактического воздействия в игровой форме, - заявил Шакуров.

Проработкой решения по организации квест-комнаты займутся по поручению Олега Николаева рабочие группы из специалистов министерства образования и министерства здравоохранения Чувашии.

Еще одной формой профилактической работы может стать внедрение в образовательных организациях республики практики использования нового спектакля ТЮЗ имени Сеспеля "Пять - двадцать пять". Как отметил представитель МВД по Чувашии, она "позволит сформировать у подрастающего поколения понятия ценности и уникальности человеческой жизни, ответственности за нее".

Что касается статистики, то в регионе по итогам 10 месяцев 2021 года количество молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков и привлеченных к уголовной ответственности, уменьшилось на 16,4 процента, несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет - на 25 процентов.

Доля молодежи среди лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, составила 50,7 процента (За 10 месяцев 2020 года - 60,1 процента). На момент совершения преступления 14 из них были учащимися образовательных организаций, семеро - студентами.

В целом с начала года количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось с 67 до 10 фактов.