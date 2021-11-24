В Чувашии рассказали об итогах работы Центра управления регионом

Новости

В Британии у летучих мышей обнаружили вирус, схожий с SARS-CoV-2 15:40
Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию 15:37
Голикова: Заболеваемость COVID среди пожилых выше средних показателей 15:33
Голикова: Заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1% за неделю 15:27
Минфин упростил возврат товаров экспортерами при продаже через интернет-магазины 15:24
В Ростовской области материалы на антиваксеров переданы в прокуратуру 15:18
В Подмосковье полицейский задержан за организацию незаконной миграции 15:13
Абрамченко объяснила причины введения пошлины на экспорт бруса 15:00
Прокуратура проверит данные об избиении школьницы в Электростали 14:55
Москалькова предложила сохранять за молодыми семьями очередь на жилищную субсидию после 35 лет 14:50
Три интернет-ресурса запустили возможность авторизации через "Госуслуги" 14:17
Морская пехота Балтийского флота получила новейшие автоматы АК-12 14:15
В Совфеде назвали альтернативу льготной ипотеке 14:12
Посещение "красной зоны" антипрививочниками назвали "последним аргументом" врачей 14:07
В Кремле оценили слова Бастрыкина про ЕГЭ 13:49
Путин и Вучич обсудят международную повестку и цену на газ 13:48
Песков заявил о беспрецедентной инфляции доллара 13:46
В Австрии отказались назвать сроки окончания локдауна для непривитых 13:40
Песков призвал не превращать в "атаку на ведьм" поиск антипрививочников 13:40
Фильм Михаила Ефремова победил в тюремном конкурсе 13:35
Еще в семи регионах РФ будут сформированы военные учебные центры 13:35
Песков назвал "саммит за демократию" попыткой создать разделительные линии 13:33
Следствие просит арестовать сотрудников "Газпром газораспределение Краснодар" 13:31
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе 13:26
Суд признал законным штраф ФАС в 1,3 млрд рублей для Booking 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 14:40

В Чувашии рассказали об итогах работы Центра управления регионом

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии подвели первые итоги деятельности Центр управления регионом (ЦУР), он открылся ровно год назад.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

С ноября 2020 года специалисты центра приняли и обработали около 54 тысяч обращений жителей республики. Более половины из них оказались связаны с вопросами по COVID-19 и вакцинации.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фронтальная стратегия позволит повысить частные инвестиции в Чувашию

Кроме того, высокий интерес вызывали ремонт и содержание дорог, благоустройство, работа системы ЖКХ, вопросы социальной защиты. Среди муниципалитетов лидерами по обращениям стали города Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, Алатырь и Чебоксарский район.

С итогами работы каждого блока ознакомился куратор центра, руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов. По его словам, благодаря новой структуре обратная связь с жителями вышла на качественно новый уровень.

- Основная цель ЦУР - не просто заниматься проблемами людей, оперативно решать эти проблемы, но и находить причины их появления, информировать. Мы видим реальные результаты работы. Например, по дорогам снизилось количество обращений и жалоб людей на 14 процентов за год, увеличилась информированность людей. И это только первый год работы, и здесь ЦУР необходимо дальше набирать темпы и осваивать новые инструменты и компетенции, - сказал Борисов.

По словам руководителя центра управления регионом Татьяны Немцевой, за 12 месяцев удалось наладить взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по отработке сообщений жителей, поступивших через социальные сети или через портал "Госуслуги".

- Благодаря поддержке главы Чувашии Олега Николаева и органов власти мы смогли добиться существенного сокращения времени на обработку сообщений. Хочу поблагодарить за работу наших экспертов и помощников - отраслевые блоки ЦУР, - сказала Немцева.

Она добавила, что открытый диалог с жителями выстраивается сотрудниками центра в ежедневном формате.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

Главное сегодня

Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
Росздравнадзор передаст в прокуратуру данные об антипрививочниках из СМИ и соцсетей
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил