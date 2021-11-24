В Чувашии рассказали об итогах работы Центра управления регионом

В Чувашии подвели первые итоги деятельности Центр управления регионом (ЦУР), он открылся ровно год назад.

С ноября 2020 года специалисты центра приняли и обработали около 54 тысяч обращений жителей республики. Более половины из них оказались связаны с вопросами по COVID-19 и вакцинации.

Кроме того, высокий интерес вызывали ремонт и содержание дорог, благоустройство, работа системы ЖКХ, вопросы социальной защиты. Среди муниципалитетов лидерами по обращениям стали города Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, Алатырь и Чебоксарский район.

С итогами работы каждого блока ознакомился куратор центра, руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов. По его словам, благодаря новой структуре обратная связь с жителями вышла на качественно новый уровень.

- Основная цель ЦУР - не просто заниматься проблемами людей, оперативно решать эти проблемы, но и находить причины их появления, информировать. Мы видим реальные результаты работы. Например, по дорогам снизилось количество обращений и жалоб людей на 14 процентов за год, увеличилась информированность людей. И это только первый год работы, и здесь ЦУР необходимо дальше набирать темпы и осваивать новые инструменты и компетенции, - сказал Борисов.

По словам руководителя центра управления регионом Татьяны Немцевой, за 12 месяцев удалось наладить взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по отработке сообщений жителей, поступивших через социальные сети или через портал "Госуслуги".

- Благодаря поддержке главы Чувашии Олега Николаева и органов власти мы смогли добиться существенного сокращения времени на обработку сообщений. Хочу поблагодарить за работу наших экспертов и помощников - отраслевые блоки ЦУР, - сказала Немцева.

Она добавила, что открытый диалог с жителями выстраивается сотрудниками центра в ежедневном формате.