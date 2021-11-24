В "Новогор-Прикамье" разъяснили тонкости установки и эксплуатации приборов учета

Счетчики воды, или индивидуальные приборы учета (ИПУ) воды, сейчас есть почти у всех потребителей. Они позволяют контролировать потребление ресурса, а значит, выгодны. При этом вопросов, связанных с эксплуатацией ИПУ и их обслуживанием, возникает немало.

На самые частые из них "Российской газете" ответила директор по сбытовой деятельности компании "Новогор-Прикамье" Наталья Дромашко.

Наталья Борисовна, кто должен устанавливать счетчик?

Наталья Дромашко: Возможны варианты. Если вы платите за воду в УК или ТСЖ, то установить счетчик могут их специалисты. Если же квитанции приходят от "Новогор-Прикамье", то заявку на установку ИПУ нужно оформить в личном кабинете на сайте novogor.perm.ru, или по электронной почте, или приехав в один из офисов компании. Услугу окажет одна из подрядных организаций "Новогора". Также вы можете установить ИПУ самостоятельно.

Что еще нужно, чтобы рассчитываться по показаниям счетчика?

Наталья Дромашко: После установки прибор учета необходимо ввести в эксплуатацию, или, другими словами, произвести опломбировку. Только после этой процедуры поставщик воды начнет принимать данные потребителя к расчетам.

Если счетчик установлен самостоятельно и оплата воды производится напрямую в "Новогор-Прикамье", то пломбу поставит контролер нашей компании. Для этого также необходимо предварительно подать заявку.

Если вы заметили неисправность на уже опломбированном счетчике, необходимо сообщить об этом в УК или поставщику воды, сделать фото приборов до их снятия, заменить приборы и сделать заявку на ввод в эксплуатацию в личном кабинете на сайте или по электронному адресу.

Является ли опломбировка платной услугой?

Наталья Дромашко: При установке новых счетчиков, после их ремонта или поверки пломбу на счетчик поставят бесплатно. Однако, имейте в виду, если вы сами повредили пломбу, то за выезд специалиста придется заплатить. В "Новогор-Прикамье" эта услуга стоит 800 рублей.

Что такое поверка и как часто ее нужно проводить?

Наталья Дромашко: Поверка - это процедура установления исправности счетчика. Ее нужно проводить в соответствии со сроками, указанными в паспорте ИПУ. Как правило, каждые четыре года для приборов горячей воды и каждые пять-шесть лет для холодной. Современные универсальные счетчики имеют шестилетний межповерочный интервал. Показания приборов с истекшим сроком поверки для начислений не принимаются.

Кто должен проводить поверку?

Наталья Дромашко: Поверкой занимаются специализированные организации. Получить информацию о том, является ли деятельность той или иной компании в сфере поверки ИПУ законной, можно на сайте Федеральной службы по аккредитации fsa.gov.ru.

Чтобы поверку провели подрядные организации "Новогора", сделать заявку на поверку можно как в офисах компании, в личном кабинете на сайте novogor.perm.ru, так и по электронной почте или по телефону 210-06-20, добавочный 11-24.

Что если в квитанции указан неверный срок поверки?

Наталья Дромашко: В случае если в квитанции, которую вы получаете от поставщика воды, проставлена недостоверная дата поверки вашего счетчика, необходимо предоставить копию технического паспорта на прибор учета или свидетельства о его поверке с правильной датой.

Сведения принимаются непосредственно в офисах компании или по электронной почте pismo@novogor.perm.ru.

Наталья Дромашко: Сотрудники "Новогора" либо посещают квартиры по заявке абонента, либо заранее предупреждают о своем визите. Фото: "Новогор-Прикамье"

Какими способами можно передать показания счетчика?

Наталья Дромашко: У "Новогор-Прикамье" есть несколько способов дистанционной подачи показаний: на сайте в личном кабинете, на сайте без регистрации или с помощью голосового приемщика показаний круглосуточно по телефону 201-78-88.

Данные необходимо передавать в период с 1 по 25 число каждого месяца. Если вдруг вы забудете это сделать, в следующем месяце плата будет начислена на основании средних значений ваших показателей, но не более трех последних месяцев. Если вы перестанете передавать данные ИПУ, начисление будет проводиться по нормативам.

Как уберечься от мошенников, действующих от лица компании?

Наталья Дромашко: Сотрудники "Новогора" либо посещают квартиры по заявке абонента, либо заранее предупреждают о своем визите. Если к вам пришли без предупреждения, попросите показать удостоверение. Как правило, после такой просьбы мошенники быстро уходят.

Еще одна распространенная уловка злоумышленников- предложение проверить наличие течи в квартире. Помните, сотрудники водоканала этим не занимаются, а еще они не предлагают дополнительные фильтры очистки воды.

Будьте также внимательны и с подозрением относитесь к навязчивым предложениям о проведении поверки. Сейчас рекламные объявления, очень похожие на квитанции, часто оказываются в почтовых ящиках.

Не спешите платить за такую услугу. Чаще всего ее цена гораздо выше рыночной.

Как платить за воду без комиссии?

Наталья Дромашко: Оплатить счета "Новогор-Прикамье" без комиссии легко и просто в личном кабинете на сайте компании. Оплату принимают также в кассах офисов "Новогор-Прикамье" по адресам: улица Революции, 21а (наличными или банковской картой), улица Плановая, 3 / 4, и Автозаводская, 9а (банковской картой).

Чем удобен личный кабинет?

Наталья Дромашко: В личном кабинете можно узнать о начислениях, передать показания, произвести оплату без комиссии. Получить пароль от личного кабинета можно, не выходя из дома и зарегистрировавшись удаленно. Помните, что взаимодействовать с нами из дома быстрее и безопаснее.

При установке новых счетчиков, после их ремонта или поверки пломбу на счетчик поставят бесплатно, но за поврежденную пломбу придется заплатить

Куда обратиться

Адреса офисов в Перми Центр ул. Чернышевского, 28 Часы работы: ПН. - ПТ. с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 ул. Революции, 21а Часы работы: ПН. с 11.00 до 20.00, ВТ. - ПТ. с 08.00 до 20.00 Орджоникидзевский район ул. Плановая, 3 / 4

Часы работы: ПН., ВТ., ЧТ., ПТ. с 8.00 до 17.00, СР. с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 Кировский район ул. Автозаводская, 9а Часы работы: ПН., ВТ., ЧТ., Пт. с 8.00 до 17.00, СР. с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Адреса электронной почты для писем и заявлений pribor@novogor.perm.ru, pismo@novogor.perm.ru.

Уточнить изменения режима приема клиентов в офисах из-за возможных антиковидных ограничений можно на сайте компании novogor.perm.ru или по телефону 201-95-30.

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